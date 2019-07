Juan José Díaz: “El tema de la reconstrucción se borra del debate nacional”

Síguenos en Facebook

“Si bien el presidente (de la República) se había referido apenas unos minutos al tema de la reconstrucción y a Piura, con este anuncio (del adelanto de las elecciones presidenciales y congresales) evidentemente esto se borra del debate nacional y eso a mí me preocupa”, expresó el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios.

Fue tras el mensaje del mandatario nacional por Fiestas Patrias, al que calificó como “largo y a fin de cuentas sin tiempo ya, para que todo lo prometido se pueda hacer una realidad”.

RECONSTRUCCIÓN

Me preocupa también que con esta propuesta, que espero proceda de inmediato, al presidente Vizcarra le quedaría exactamente un año de gobierno y la pregunta sería si en ese año se podrá cumplir con todo lo ofrecido en el paquete de la reconstrucción, teniendo en cuenta el bajísimo avance que se ha tenido”, expresó la autoridad edil.

Resaltó que en el caso del departamento de Piura, son 2,543 proyectos y hay apenas un avance del 30%.

“Eso evidentemente es peligroso, ni qué hablar del tema de los hospitales. Si bien nos alegra que hayan comenzado los hospitales en nuestra sierra piurana, ellos no reemplazan el proyecto del Hospital de Alta Complejidad, que es un hospital regional, que lo tiene Chiclayo, lo tiene Cajamarca. Pero, Piura, que es la segunda región más poblada a nivel nacional, no lo tiene”, sostuvo.

Consideró que todo el país está celebrando la propuesta de adelanto de elecciones y él los acompaña, pero sabiendo el gobierno que no va a poder cumplir, por ejemplo, con el tema del Hospital de Alta Complejidad, porque no le va a dar el tiempo, esto generaría como problema adicional que no haya motivación.

FIDEICOMISO

Díaz formuló un llamado de alerta y reiteró que “ahora más que nunca cobra vigencia esta propuesta, que mencionó el monseñor Eguren, en la misa Te Deum, de ahora exigir sí o sí un fideicomiso, no sea que termine este gobierno y venga otro, que no reconozca el dinero ya ofrecido y comprometido para la reconstrucción de Piura.