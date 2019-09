Juan José Díaz: "Habrá que rezar para que el río no crezca y no cause estragos”

Síguenos en Facebook

En medio de la polémica generada la semana pasada por la unidad ejecutora que tendrá a cargo las obras de defensas ribereñas en el Bajo Piura y la tecnología que se utilizará, el alcalde Juan José Díaz dice que el enrocado culminará en marzo e insiste en que por falta de tiempo se había propuesto el uso de geobolsas.

Ha sido una semana de conflicto por las geobolsas y la unidad ejecutora, ¿cuál es el balance?

Muchos creen equivocadamente que se hizo una defensa a las geobolsas, en realidad era una defensa al Bajo Piura. La preocupación que teníamos era que en diciembre se terminen las obras de defensas en las zonas críticas para que en la próxima crecida del río, la población de Cura Mori y Catacaos estuviera protegida. La única manera de llegar a tiempo a fines de diciembre era con la tecnología de las geobolsas. Se ha aprobado el enrocado, que en efecto es mejor, pero la cuestión era tiempos.

Si hablamos de tiempos, la población reclama porque lleva más de dos años esperando las obras.

Tienen más de dos años, pero yo soy alcalde desde enero y esta obra de la unidad ejecutora la tengo mes y medio, y precisamente la tomo porque en dos años y medio nadie tomó decisiones. Esa es la diferencia. Lo que se ha aprobado puede dar más tranquilidad, pero nosotros planteábamos que a fines de diciembre el Bajo Piura tenga las defensas listas para afrontar una nueva crecida del río Piura.

¿Nuevamente el temor de inundaciones?

Con lo que se ha aprobado, los trabajos van a iniciar recién a fines de diciembre, probablemente las obras de defensas terminarán a fines de febrero o marzo, entonces habrá que rezar al cielo para que el río no crezca y no cause estragos. Precisamente por eso el viceministro de Agricultura informó en la conferencia de prensa que se va a aprobar una partida por si pasa esto, para poder actuar de manera de urgencia, eso es lo que no quería, que la población vuelva a pasar un susto de ver que el río crece y no tiene defensas.

¿Por qué no se puso de acuerdo con el gobernador y la mesa técnica para proteger a la población desde inicios de año?

Yo tomo la solicitud de hacerme cargo hace mes y medio de esto porque no se había hecho nada. Por supuesto, soy consciente que hay que hacer un trabajo coordinado, pero he hecho mil esfuerzos para que esto cambie.

Los dirigentes del Bajo Piura reclamaron porque fueron excluidos del diálogo.

Gritaron insultos antes de comenzar el debate técnico. Eso no es aceptable. Antes del paro yo declaré que no tenía sentido porque ya se había aprobado la solución definitiva sin geobolsas.

Se había dejado a criterio de los técnicos.

Ni solo geobolsas ni solo enrocado es la solución definitiva. Esta primera etapa que empezará a fines de diciembre es parte de la solución definitiva. Son los técnicos no los políticos, los que debatirán los aspectos de la obra.

Los colectivos insisten en el pedido de cambiar la unidad ejecutora.

Si se cambia la unidad ejecutora se tardaría un mes más en trámites.

Si están tan preocupados por el tema de tecnología, porqué quieren que lo haga la comuna de Catacaos, si nosotros tenemos mayor capacidad técnica. Qué hay detrás, no lo sé. Mi decisión política es no dejar al Bajo Piura desprotegido.

¿No renunciará?

Ya he dialogado con ellos, ya no sé qué cosa hay detrás. Los volveré a invitar, podrán participar en las audiencias, pero el diálogo no significa gritos e insultos, si el alcalde de Piura les cae mal, bueno eso no es argumento para retrasar, por lo menos un mes más, un proyecto. Y ahora que tenemos una inseguridad política nacional, que no sabemos qué es lo que pueda pasar. Nos podríamos quedar sin el proyecto más importante en la historia del Bajo Piura. Yo no estoy dispuesto a retroceder una vez más.