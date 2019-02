Juan José Díaz: “Los bienes de la municipalidad de Piura fueron subvaluados”

Síguenos en Facebook

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, le responde al exregidor de la municipalidad, Miguel Cueva, sobre el tema de los seguros.

¿Cómo está el tema de los seguros en la municipalidad?

Durante la transferencia detectamos que hubo “infraseguro”, que es una viveza para pagar menos mensualmente a la compañía aseguradora. Han asegurado dando precios subvaluados a los bienes de la municipalidad ¿Cuál es la consecuencia? que cuando tuvimos el Niño Costero con la salida del río, lo que perdimos fue algo de tres millones de soles, pero nos han dado la mitad, es decir, se ha perdido la mitad de recursos por una mala práctica o asesoría del bróker de seguros.

¿Qué han hecho al respecto?

Para contratar un nuevo seguro, en el mes de enero hemos valorizado correctamente todos los bienes, para asegurarlos como corresponde, como lo dijo el señor Cueva, este problema lo tenemos desde hace tres meses, le recuerdo que tengo un mes en el cargo, así es que le digo ¿por qué no se preocupó el señor Cueva cuando fue regidor?, incluso tenía una oficina de teniente alcalde que la hemos cerrado, esa oficina no existe más, se creó por una gollería que tenía el señor Cueva.

¿Cómo se definirá el tema del seguro en la municipalidad?

Lo que estamos haciendo es sacar los términos de referencia con la nueva valorización, para tener los seguros como corresponde. Tenemos que proteger los bienes de Piura, lo que han hecho en la anterior gestión ha generado una pérdida de casi un millón y medio de soles.

¿El exalcalde dejó encaminado este tema?

El bróker es el que asesora, para que los términos de referencia y todo lo demás se hagan de manera correcta, el anterior bróker no asesoró bien al señor Miranda, con la nueva compañía que acordó el señor Miranda estamos trabajando los términos de referencia, la nueva valorización que va a ser mediante concurso público, no es que a dedo se va a designar. Se va a firmar con una valorización real.

¿Y sobre las reuniones que dice que ha sostenido en la Caja Piura?

El señor (Cueva) dice que me he reunido con el señor Pedro Chunga, efectivamente, la única vez que me he reunido con él fue para pedirle su renuncia, y de testigo fue el otro director de la Caja, pero no se tocó ningún tema de seguros. Con respecto al señor Talledo, nunca he hablado con él desde que he sido candidato, ni siquiera nos hemos saludado, y por eso no hay forma de haberle pedido eso.

¿Entonces, no se reunió ni trató el tema de seguros con ellos?

Desde que he sido candidato no he visto a ninguno de ellos, y ni antes ni después he hablado ningún tema de seguro con ellos.

¿La intención de hacer cambios no tiene nada que ver con ese tema?

No tiene nada que ver con ese tema, ni antes de ser candidato, ni cuando lo era, ni como alcalde he conversado algo sobre seguros con estos dos personajes, ni con Pedro Talledo, ni con Pedro Chunga.

¿Son cambios que se hacen, a pesar que la Caja anda bien?

Perdóname, ninguna entidad financiera que se respete como tal, Banco de Crédito, Continental, tiene a directores eternos o que duren 15, 20 años, lo normal en el mundo es que los directores sean rotados, cambian, por último esto no tiene nada que ver porque con el señor Chunga, ya los regidores de mayoría tomaron su decisión, y esta semana será comunicado a la Caja Piura, pero eso es un tema cerrado que ya no quiero hablar.

El señor Cueva va a tener que responder, porque dice que son “runrunes” que se escuchan, si el señor (Tony) Seminario está dolido porque lo sacaron de la Municipalidad de Piura, eso no le da ningún derecho a salir con mentiras respecto a la Caja.