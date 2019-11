Juan José Díaz: "Los ilegales tienen que ser combatidos con la Policía"

Síguenos en Facebook

La informalidad afecta directamente el crecimiento económico de la ciudad. Eso lo tiene claro el alcalde de Piura Juan José Díaz Dios, quien reconoce que aún falta mucho para erradicar el comercio ambulatorio y el servicio de "taxi" en motocicletas.

¿Qué hay detrás del pedido de vacancia?

Una reacción de un sector de población acostumbrada a hacer lo que se le da la gana, acostumbrada a engañar, a estafar a la población con el cobro que les han hecho a los ambulantes, con el engaño de que la autoridad puede lotizar, adjudicar o entregar un pedazo de vereda.Están presentando vacancias, denuncias, están agrediendo a nuestro personal, eso por supuesto no lo vamos a permitir, no va a hacer que retrocedamos.

La informalidad se ha trasladado a los exteriores del mercado...

Hay que recordar que antes habían problemas afuera, ahora se ve contraste con el inicio. No me doy por satisfecho con lo que hemos logrado hasta ahora, pero siendo un poco justos, por ejemplo, tenemos tres ingresos y tres salidas. Entiendo que hay un problema en el ingreso, pero antes era todo el mercado. Hay mucho por hacer, no pasa solamente por erradicar el comercio ambulatorio. Estamos destrabando proyectos para la construcción de mercados, capacitando a comerciantes, estamos por invertir dos millones de soles en pistas y veredas. Es una primera intervención de este año, el otro año vamos a continuar. Lo que viene es campaña de educación porque el ambulante es el rostro que está en la calle, que se le confunde con el "pobrecito". La mayoría de los (ambulantes) que quedan tienen sus puestos, los alquilan por S/ 1,500 y salen a vender en las veredas, es la "viveza criolla".

¿Cómo va el proceso de formalización?

Tenemos 850 ambulantes que ahora son formales. Ahora tenemos 400 puestos disponibles que no son gratis, que pueden alquilar o comprar, pero no hay ninguna alternativa que compita con el "costo cero" de la calle ni con la mejor ubicación de Piura. No es que no tienen a donde ir.

¿Qué acciones tomarán para erradicar la informalidad?

Queremos involucrar al Ministerio Público porque ya no es solo forcejeo, sino de delincuentes que atacan a seres humanos que hacen su labor. Frente a la cantidad de delitos contra la vida, el cuerpo y al salud, corresponde que participe el Ministerio Público. No es justo exponer a nuestro personal.

El "rochabus" no ha funcionado como se esperaba...

Es un proceso, no hay llave mágica. Ahora, el "rochabus" va a estar de manera permanente en el mercado como mecanismo complementario para no estar con estos forcejeos. (Los informales) regresarán y nosotros también regresaremos, a ver quién se cansa primero.

Otro problema es el servicio de "taxi" que brindan los motociclistas...

Todo servicio que es ilegal tiene que ser combatido en coordinación con la Policía para poder revertir este servicio ilegal que, repito, no puede ser regulado... Tendremos 30 motos para servicio de seguridad y 100 cámaras operativas, la coordinación es que en cada moto haya un policía y un sereno, y que cada uno tenga una radio. Si bien no vamos a tener ojos en la ciudad, desde nuestra competencia que es contra la informalidad, el próximo año espero sacar el primer componente del Smart City que es la fiscalización electrónica.

¿Cómo diferenciar si se usa una motocicleta de manera particular o para el servicio público?

No se debe castigar a los que no están en la ilegalidad, no estoy de acuerdo en que te merquen como si fueras una cosa, como chaleco o casco. Lo ideal hubiese sido cambiar las placas, que sean más visibles, el delincuente no va a usar su propia placa. Derrepente, (una posibilidad es que) tengan una lista de personas. Solo la Policia puede hacer control de identidad y ellos podrían verificar un permiso municipal de pasajeros.

¿Habrá empadronamiento?

Quizá los usuarios puedan inscribir en la municipalidad, por ejemplo, a 8 o 10 usuarios a quienes trasladan regularmente, puede ser esposa, hijos, familiares. No vamos a confundir a los ciudadanos de bien con los ilegales. Hace un mes coordiné con la comisión de transportes para que los técnicos ayuden a aterrizar la idea, quizá este empadronamiento sirva para que la Policía, con una ordenanza, pueda hacer operativos.

¿El empadronamiento sería el próximo año?

No necesariamente, todavía hay tiempo, hay que dejar que la parte técnica haga su trabajo.

¿Cuáles fueron los resultados de la reunión con el ministro de vivienda?

Se hará un peritaje. Dice que se ha avanzado 80%, pero habrá que ver lo qué se ha avanzado, si lo que han hecho estaba proyectado en los expedientes. Se hace un peritaje y se hace un corte: del peritaje para atrás al poder judicial. Allí que los delincuentes sean ubicados y sancionados. Se hará un convenio con el Ministerio de Vivienda para culminar la obra. El martes llegan funcionarios para hacer un cronograma.

¿Han mejorado las relaciones con el gobernador de Piura para gestionar obras?

Hay gente que le interesa que estemos distanciados y peleados, sin lugar a dudas, sacarán agua para su molino, no sé cómo, pero están en eso. Por el bien de Piura hay que comerse sapos y unirse. Estamos buscando unidad con el gobernador, con los alcaldes provinciales para generar la mancomunidad. Yo no soy de la idea de que debemos estar de rodillas pidiendo migajas, tenemos que exigir lo que nos toca y para eso hay que estar de pie, y para eso hay que estar unidos trabajando. Por ejemplo, si el alcalde del Alto Piura necesita apoyo, ahí estaremos para apoyarlo. Si hoy día hay una desgracia en Sullana o Paita, yo no puedo ir ni destinar recursos. Creo que con la mancomunidad va a servir muchísimo para que nos tomen realmente con la importancia real que tenemos. Vamos mejor con el gobernador, más allá de que hayan personas de mente egoista, limitada, ya no sé cómo decirlo, pero no nos van a detener, no van a frenarnos para la unidad que necesita Piura.

Es necesario que hagan gestiones...

Tenemos que sacar adelante, por ejemplo, el tema de las áreas verdes de la (avenida) Aguilar Santisteban que por errores de nuestros funcionarios o lo que sea, lo cierto es que se ha perdido gran cantidad de áreas verdes y ahora tenemos que como municipalidad ayudar. Sigue estando bajo responsabilidad del gobierno regional, pero queremos adelantar la transferencia de las operaciones, pero necesitamos un apoyo del gobierno regional para recuperar las áreas verdes.

¿Y tienen el apoyo?

Estamos en conversaciones para eso, tenemos la disposición para ayudar en la operación, pero recuperar va a costar más de medio millón de soles. Hay partes que ya están muertas. Eso no se recupera regando. Evidentemente, la alternativa de que nos presten una sola cisterna no tiene sentido. Lo ideal es que una obra tan importante se haga con un sistema de riego para no estar ahora corriendo con las cisternas. Creo que ha sido una obra importante, pero les faltó ese componente, esa visión a futuro. Eso estamos proyectando para el próximo año. Eso haremos el próximo año, no puede haber una Piura bonita sin áreas verdes, estamos sacando un equipo especial para hacer parchado y tenemos pistas que se tienen que hacer de cero, nuevamente, habrá un equipo arreglando sardineles, esas cosas.

¿Cuánto se ha designado de presupuesto para ese equipo?

Un millón (de soles), y en el caso de las áreas verdes son tres millones (de soles). Vamos a comenzar con eso que va de la mano con la recuperación de espacios para que luego no se llenen de basura. Va a haber ese cambio, estamos pidiendo la participación de un arquitecto.

¿Cómo va la gestión de proyectos de reconstrucción?

La municipalidad de Piura está avanzando en el proceso de reconstrucción con los evaluadores. Después de que presentamos los proyectos nos someten a una evaluación, nos han observado, hemos levantado las observaciones. Ahora tenemos 21 expedientes que hemos cubierto todas las observaciones, tenemos expedientes que esperan desde el 15 de setiembre. Según las normas, deben hacernos la transferencia en 10 días, estamos a mediados de noviembre, esto se lo hemos dicho al presidente de la República. Son 9 colegios, 5 saneamientos, 7 pistas, casi 60 millones de soles que están parados.

El presidente Martín Vizcarra dijo que no iban a transferir a los municipios que no tengan capacidad de gastar su presupuesto, y la municipalidad de Piura tiene menos del 50% de gasto...

Nuestro nivel de ejecución sube y baja, dependiendo de cuando inyectas presupuesto hasta que finalmente se gasta. Tenemos como meta acabar el año con un 85%, es una de las metas más altas que nos pone como las municipalidades más eficientes del norte del país. (El porcentaje) sube y baja dependiendo de los proyectos que van ingresando a licitaciones. Los proyectos están listos para ser licitados, conforme ingresa dinero sube el presupuesto y el porcentaje baja. Nosotros respondimos al presidente que será el caso de otras municipalidades, pero no la nuestra. No es una gestión perfecta, evidentemente, pero este nivel de ejecución no se han visto. Cuando nos transfieran los montos, el porcentaje se va a caer el piso.

Pero así como ingresa presupuesto por gestión, también debe haber capacidad para gastar...

pero si nos transfieren tarde, cómo nosotros licitamos en este año porque hay plazos. Si este dinero ingresa, nuestro nivel de ejecución lo va a tirar al piso, pero lo más importantes, a parte del "palo" que me darán por la caída del gasto, es realmente hacer estas obras en beneficio de la población y así lo haremos en nuestra gestión.