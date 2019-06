Juan José Díaz: “No vamos a retroceder en este esfuerzo por recuperar el orden público”

Síguenos en Facebook

La municipalidad de Piura emprendió esta semana un nuevo operativo de recuperación de áreas públicas en el complejo de mercados. En un nuevo intento por recuperar el orden, se dispuso el cierre del mercado, lo que originó millonarias pérdidas en el comercio formal. Además, cada día la comuna invierte en logística y personal para continuar con la “guerra” declarada a los informales, quienes persisten en ocupar las calles.

¿Qué nos garantiza que este no será un nuevo operativo de los tantos que se han realizado?

No es el típico operativo. Hemos hechos muchos operativos previos y hemos logrado la coordinación con los formales para que colaboren con estas acciones. El megaoperativo va a ser enorme en el tiempo, no va a ser tres o cinco días. Vamos a insistir hasta generar el cambio que queremos. No hay un tiempo límite pero es lógico que (la Policía y serenos) no se quedarán allí para siempre.

¿Cuánto cuestan estos operativos?

Ya hemos dicho que cada sol que hemos gastado lo vamos a informar en el pleno del Concejo. Por ahora, sabemos que se ha invertido, por ejemplo, 28,000 soles en señalización, 30,000 soles en rejas. Además, se han contratado camiones, estibadores, baños químicos. Cada día gastamos en alimentos para los efectivos que participan del operativo: son 20 soles diarios por persona, tenemos más de 1,000 personas dedicadas a esa labor. (20,000 soles de gasto diario en alimentación).

Es un costo alto si sumamos las pérdidas que reportó el comercio formal en estos días. El costo de la informalidad no es solo económico. Genera además delitos, inseguridad y pobreza. Todo esto nos lo ahorraríamos como ciudad si los piuranos dejaran de comprar a los informales. La ciudadanía debe colaborar en las acciones de reordenamiento.

¿Ha denunciado las amenazas que recibe por las redes sociales?

Las minimizo, en el sentido que si pretenden que retrocedamos en nuestra decisión de reordenar el mercado, no va a tener ningún efecto. Evidentemente, tomaremos las medidas del caso, pero no vamos a retroceder en este esfuerzo por recuperar el orden público.

¿Ahora tiene una buena relación con el gobernador regional?

Hay personas que quisieran que estemos peleados. Las discrepancias que tengamos seguirán porque cada uno tiene una visión diferente pero debemos trabajar en equipo de todas maneras, y ese ha sido mi compromiso. Me pongo a las órdenes del gobernador y que él colabore con el desarrollo de la ciudad, para eso tendremos una comunicación lo más fluida posible. Habrán críticas mutuas, seguramente, pero siempre con la intención de mejorar.

¿Cómo va la investigación de las irregularidades advertidas en la oficina de Transportes?

En este mes debemos terminar nuestra propia investigación a nivel administrativo. Vamos a tomar las acciones que corresponden, que podrían concluir en la destitución de quienes resulten responsables. Presentaremos nombres y apellidos a la opinión pública. Y si hay indicios de delitos, no nos quedaremos solo en despidos, pasaremos el caso al Ministerio Público.

¿El convenio con el Mininter (para asumir la defensa de policías que sean procesados por enfrentar a la delincuencia) es de competencia municipal?

Yo soy presidente del Coprosec y mediante convenio se puede hacer. La municipalidad por eso tiene serenazgo, tenemos los recursos para hacerlo. Hemos tenido anuncios de vacancia porque supuestamente es ilegal, yo soy abogado, el Mininter también tiene asesores, por una amenaza de vacancia no nos vamos a frenar frente a aquello que consideramos que no solamente es legal sino justo y necesario. Si queremos combatir la inseguridad ciudadana, tenemos que tener a la Policía con la moral en alto.