Jueces Superiores liberan a presunto asaltante de abogada en Sullana

La Sala de Apelaciones de Sullana revocó la prolongación de la prisión preventiva para un individuo, que asaltó y robó a una abogada, a quien empujó e hizo caer contra el pavimento poniendo en peligro su vida, puesto que pudo ser arrollada por la mototaxi en la que huyeron los cómplices.

CUESTIONAMIENTOS

La agraviada Lisbet Pulache Mendoza cuestionó la decisión que tomaron los jueces superiores Jaime Lora Peralta, Cecilia Vargas y María Elena Palomino, que más bien concedieron comparecencia con restricciones al imputado Gianmarco Elías Becerra.

De esta forma, los magistrados superiores dejaron sin efecto la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana, que había concedido una prolongación de la prisión preventiva por cinco meses.

“¿Cómo se asegura, ahora que está afuera, que vaya a las diligencias y que el proceso se lleve de manera normal?”, expresó la letrada, quien agregó que el caso está para audiencia de control de acusación, la cual se viene frustrando.

Lisbet Pulache refirió que cuando se pidió la prisión preventiva, la Fiscalía se basó en su declaración, la declaración de los policías que capturaron a Elías Becerra, el vídeo del hecho ocurrido el 4 de abril del 2018, y un vídeo, donde él acepta que participó con un amigo, de apelativo “Pita”. Entonces, el Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso nueve meses de prisión preventiva.

LESIONES

“Estuve un mes sin trabajar, en cama, me colocaron un collarín en el cuello, porque no podía mover la cabeza”, dijo, al recordar las lesiones que sufrió como consecuencia del asalto y robo.

Mencionó que el bolso que le arrebataron contenía 883 soles, un celular nuevo de 1,800 soles, otro celular de 400 soles, además de documentos personales.

“Como iban en moto, me jalaban, al soltar la cartera, el hombre me empuja y yo caigo al suelo. Si yo no doy vuelta, mi cabeza pudo ser aplastada por la llanta de la moto”, mencionó indignada.