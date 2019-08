La Contraloría detecta trabajos mal ejecutados en las defensas del río Piura

Síguenos en Facebook

Un perjuicio de más de 2 millones de soles por trabajos presuntamente mal ejecutados, y la responsabilidad civil y administrativa de quienes tuvieron a cargo, detectó la Contraloría en las obras de mejoramiento de las defensas ribereñas, en uno de los tramos del río Piura.

Esto se suma a los riesgos detectados en los trabajos de reforzamiento del dique izquierdo, valorizados en más de 28 millones de soles. Aquí, la Contraloría encontró ampliaciones de plazo consentidas, cuya causal no se condice con los trabajos ejecutados, lo que configuraría una causal de penalidad.

Mientras tanto, los pobladores del Bajo Piura ratificaron su posición de no aceptar la instalación temporal de las geobolsas, demandaron la ejecución de trabajos definitivos y anunciaron un paro para el próximo lunes 16 de septiembre.

OBSERVACIONES

De acuerdo al informe de control posterior 016-2019-2-5349 emitido el 25 de agosto, en la obra: “Mejoramiento de la defensa ribereña en el río Piura, sector La Huaquilla- distrito y provincia de Morropón”, se ejecutaron los trabajos sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

También observó que los 22 espigones colocados, no se encontraban empotrados en terreno firme en las riberas laterales del río, lo cual afectó el objetivo del proyecto al no garantizar la funcionalidad de la obra, generando un perjuicio de s/ 2’277,094.

Es decir, que estos trabajos ejecutados por la empresa Constructora y Servicios Rodema EIRL, se realizaron sin contemplar lo estipulado en el expediente técnico.

El informe indica, además, que esto fue generado “debido a que los servidores, y funcionarios, tales como el gerente subregional, solicitó la autorización para la ejecución de la obra en fuentes naturales posterior al inicio del plazo de ejecución de la obra.

MÁS DETALLES

También por el ingeniero supervisor, quien no emitió el informe de revisión del expediente técnico antes del inicio de ejecución de la obra, y así advertir que esta no contaba con la autorización respectiva.

Además, pese a que señaló haber revisado el expediente técnico, identificando que la geomorfología del terreno había variado, consintió la colocación de los espigones que no cumplían con la longitud del anclaje establecido en el diseño del expediente técnico, “Pese a ello, dio la conformidad de los trabajos, y tramitó el pago de las valorizaciones”.

La Contraloría también encontró responsabilidad en el subdirector de la División de Obras, y el director subregional de Infraestructura, “quienes tomaron conocimiento que el terreno para la ejecución de la obra el 15 de junio del 2017, había variado con respecto al expediente técnico aprobado el 26 de abril del 2016; sin embargo, permitieron que se continúe con el trámite correspondiente de las valorizaciones de obra”.

De igual forma, la actuación del Comité de Recepción de la Obra, quienes determinaron que todo estaba conforme a las metas proyectadas, “sin embargo, no observaron que los espigones no cumplen con la longitud del anclaje de diseño, y que era visible que no se encontraban empotrados”.

En conclusión, la Contraloría señala que “la obra no cumplirá con la finalidad de proteger la infraestructura agrícola, y en las condiciones que se evaluó (si no se han realizado trabajos complementarios) es vulnerable al colapso”.

La Contaloría recomienda disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de hasta seis funcionarios y servidores de la Gerencia subregional Morropón-Huancabamba.

dique izquierdo. La Contraloría también emitió un nuevo informe de control simultáneo de las obras ejecutadas en el dique izquierdo, valorizadas en S/ 28’113,750 soles.

En organismo contralor concluyó en su informe de control concurrente 021-2019-OCI/5349-SCC, que “las ampliaciones de plazo consentidas N° 15 y 16, cuya causal invocada no se condice con los trabajos ejecutados durante el periodo otorgado, no garantizan el adecuado control técnico durante la ejecución de la obra, afectando el plazo de ejecución y configurando causal de penalidad ante incumplimiento contractual”.

Estos trabajos fueron ejecutados por el Consorcio Reconstrucción.

El informe indica que “la Comisión de Control Concurrente, determinó que durante los plazos ampliados se ejecutaron partidas correspondientes al contrato principal que no formaron parte de la causal invocada, tales como reposición de roca en talud y espigones, extracción y preparación de roca, selección, carguío y transporte de roca, así como acomodo de roca en talud, las mismas que fueron ejecutadas en los meses de enero y febrero de este año, y canceladas en el mes de junio.

El informe fue remitido al titular del gobierno regional, para que adopte las medidas correspondientes.