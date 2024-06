No solo fue por el largo confinamiento. La inseguridad, así como la falta de infraestructura y promoción turística han ocasionado que la región no recupere el número de turistas anterior a la pandemia. Así lo analiza el economista Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú. Aunque se espera que este año se retorne a las cifras del 2019, lo cierto es que hoy –dijo– el flujo de personas que usó los aeropuertos de Piura y Talara no llega al de prepandemia. Zacnich espera que este año se retorne a esas cifras.

El gerente de ComexPerú explicó que, sin considerar Lima, Piura fue en el 2018 el tercer departamento con una mayor movilización de pasajeros por aeropuertos, alcanzando 1.2 millones de personas. En el 2019, este flujo se incrementó a 1.5 millones. Al siguiente año, la pandemia generó una caída del 60.7 %, lo que fue un duro golpe del que aún la región no se recupera. En el 2023, el movimiento de pasajeros llegó a 1.4 millones y aún falta escalar un poco para llegar a los niveles de prepandemia.

Uno de los problemas que afecta la recuperación del sector turístico es la inseguridad ciudadana. En 2021, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 10.3% de la población mayor de 15 años en Piura fue víctima de algún acto criminal. En 2022, este indicador aumentó de manera significativa, hasta alcanzar el 18.1%. Zacnich afirma que este incremento plantea desafíos importantes para el turismo, que depende de un entorno seguro y de la calidad del servicio que se ofrece para que los visitantes tengan una experiencia satisfactoria.

gráfico (3)

La falta de infraestructura en la región también ha sido un obstáculo para la reactivación turística. Lilliam Seminario Cruz, subgerente de Desarrollo Turístico de la Municipalidad Provincial de Piura, hizo hincapié en que las vías de acceso, particularmente las que conectan el aeropuerto con la ciudad, necesitan una atención urgente.

Para ella, la falta de modernización del aeropuerto y la carencia de información turística en las propias instalaciones del recinto son desafíos adicionales que enfrenta la región.

En cuanto a las atracciones turísticas, Seminario destacó la riqueza natural de Piura, que incluye desde sus famosas playas hasta experiencias únicas como el avistamiento de ballenas. Sin embargo, explicó que la falta de infraestructura vial adecuada dificulta el acceso a estos lugares y compromete la seguridad de los turistas. Ella enfatizó que las vías en mal estado no solo afectan la experiencia visual, sino que también aumentan el riesgo de accidentes de tránsito, lo que puede desanimar a los visitantes.

(Esta nota ha sido elaborada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Colaboraron: Luciana Burneo, Stacy Silva y Mailyn Moreno, en investigación. Rodrigo Custodio Beltrán, en infografía).