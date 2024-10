Agremiados y pescadores artesanales de Paita realizaron una protesta para exigir al Gobierno Central la declaratoria de emergencia de la pesca artesanal por la crisis económica que traviesa este sector. Además, por la escasez de calamar gigante (pota) y la presencia de barcos chinos en el litoral peruano. También piden la salida de los ministros de Producción, Transportes, Defensa y Comercio Exterior y Turismo.

Decenas de paiteños que se dedican a la actividad pesquera se concentraron en la plaza mayor de Paita para iniciar la protesta y exigir a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la declaratoria de emergencia, el retiro de los barcos chinos, dando un plazo de 72 horas.

Ellos señalan que la ausencia de pota sería a causa de la presencia de barcos chinos, los mismos que estarían depredando el recurso hidrobiológico. Además, rechazan las medidas que toman las autoridades nacionales para hacer frente a la crisis económica que se reporta en el sector pesquero.

El dirigente del sindicato de pescadores, Félix Ipanaqué, dijo que esperan que la presidenta Dina Boluarte se pronuncie sobre el pedido que viene haciendo por el bienestar de los cientos de pescadores de esta provincia.

“En las manos de la presidente Dina Boluarte y del ministro de la Producción está la solución al reclamo que estamos haciendo desde el litoral peruano. Pedimos la declaratoria de emergencia en la región Piura. Sabemos que la pesca mueve miles de puestos de trabajos. Si no hay productos hidrobiológicos no hay comercio, no hay transporte, no hay educación, no hay salud”, dijo Ipanaqué.

Por su parte, Segundo Jaramillo dijo que el Estado los tiene olvidados, por ello exigió se ponga en máxima alerta el mar de Paita. “Estamos pasando la peor crisis económica-pesquera. Queremos que se declare en estado de emergencia. (...)”, acotó.