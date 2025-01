Tras la fuga de un interno del penal de Piura, desde este miércoles la Policía dejará de custodiar la seguridad externa de este centro penitenciario.

Esta decisión la informó, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, quien explicó que desde este miércoles 22 de enero replegarán a todos sus efectivos policiales del centro penitenciario ex Río Seco de Piura.

“Tras la fuga que tendría responsabilidad la policía tiene que haber una investigación del caso, porque ninguna fuga es influenciada, sino planificada. Ya se ha comunicado el relevo que será el día 22 de enero, que todos los policías salen del penal y se hace cargo exclusivamente el INPE”, explicó Farías Zapata.

Recalcó que con la salida de la policía del penal, solo son tres penales a nivel nacional que se quedarían con ese servicio.

“Piura ya no va a tener el servicio de la Policía cuidando a los presos, porque no estamos para cuidar a los presos, sino a la ciudadanía”, indicó.

El alto mando policial precisó que los custodios serán destinados a las comisarías de la ciudad.

“Toda esa gente del penal va a reforzar las comisarías para tener más efectivos policiales. Estamos haciendo las rutas para tener una mayor cobertura y presencia policial”, indicó Farías Zapata.

Recordemos que el pasado 12 de enero a las 6:00 horas, cuando personal del INPE realizaba el desencierro de su celda, el reo Frank Duck Panta Villalta (24 años) se habría dirigido al patio de dicho pabellón para luego escalar una pared que da acceso al techo del mismo pabellón. El reo burló 5 puntos de seguridad. Posteriormente, vulneró el cerco perimétrico hasta llegar a la zona denominada “Tierra de nadie”, para luego escalar una malla de metal, donde presta seguridad personal policial en torreones, siendo que el torreón N° 2 se encontraba sin policía de servicio.

Por la fuga del reo que estaba sentenciado a 20 años de cárcel por robo agravado, se investiga a dos policías que estuvieron a cargo de la seguridad exterior en los torreones N°01 y 03 y a cinco custodios del INPE.

El presidente del INPE, Javier Llaque, en su momento dijo que el penal de Piura tiene 11 torreones, de los cuales solo tenían cubiertos 4 la policía.

“El INPE no elude su responsabilidad respecto a la salida del interno del pabellón, pero esta fuga no se hubiera consumado si el último anillo de seguridad hacía su labor. Entendemos que por falta de personal de la PNP, o por otras razones, no cubren todos los torreones”, afirmó.