El programa nacional Warmi Ñan atendió un total de 3,207 casos de violencia entre los meses de enero y mayo de 2026, a través de los Centros Emergencia Mujer (CEM) distribuidos en toda la región Piura.

Según el último reporte del programa nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el perfil de las víctimas atendidas por los Centro de Emergencia Mujer y Familia muestra una marcada brecha de género, en la que el 87.8% (2,817 casos) corresponde a mujeres, mientras que el 12.2% (390 casos) afecta a los hombres.

Asimismo, durante el análisis, los rangos de edad evidencian que el grupo más vulnerable es el de los adultos de 18 a 59 años, con un porcentaje de 67.9% (2,178 casos), seguido con preocupación por los menores de 0 a 17 años, quienes representan el 27.5% (882 casos) de las atenciones en los CEM de la región Piura. Y en último lugar y no menos importante, los adultos mayores de 60 años registran 4.6% (147 casos).

Además, se detectó que la violencia psicológica sigue liderando los reportes con 1,451 casos (45.2%), seguida muy de cerca por la violencia física con 1,309 casos (40.8%). En tanto, las denuncias por violencia sexual alcanzan 445 casos (13.9%) y la violencia económica registra 2 casos (0.1%).

El reporte precisa que, a nivel provincial, Piura concentra la mayor carga de atenciones con un subtotal de 1,815 casos, siendo el CEM de la comisaría de Piura el que registra la mayor actividad con 532 casos. Le siguen las provincias de Sullana (323 casos), Paita (283 casos), Ayabaca (245 casos), Morropón (173 casos), Talara (172 casos), Sechura (116 casos) y Huancabamba (80 casos)

De otro lado, el informe detalla que el 10.6% de las adolescentes piuranas de 15 a 19 años ya ha estado embarazada o es madre, una cifra que supera el promedio nacional actual de 9.2%. Es así como, del total regional, un 9.9% ya vive la etapa de la maternidad, mientras que un 0.7% se encuentra gestando por primera vez, reflejando la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y educación sexual en la zona septentrional del país.

Ante este panorama, la Línea 100 atendió 2,372 consultas telefónicas hasta el mes de mayo, donde 1,632 de las llamadas fueron realizadas por mujeres y 740 por hombres. De ello, 1,774 entre 0 a 17 años, 1,012 de 18 a 59 años, 145 de 60 años a más y 141 sin información.

Por su parte, el Hogar de Refugio Temporal (HRT) brindó protección y albergue seguro a 49 personas en situación de extremo riesgo, salvaguardando la vida de 24 mujeres y 25 niños, hijas o hijos acompañantes, según el reporte de Warmi Ñan.

Además, el Servicio de Atención Rural (SAR) atendió 90 casos en las zonas más alejadas de Sechura y Huancabamba. En Sechura, los distritos de Bernal reportaron 30 casos y Cristo Nos Valga 22, mientras que en el distrito de El Carmen de la Frontera, en Huancabamba, se detectaron 38 casos.