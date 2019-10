Ladrones asaltan a un agente de cobranzas bajo la modalidad de la "arañita"

Síguenos en Facebook

El último fin de semana, bajo la modalidad de la "arañita", dos asaltantes despojaron de todas sus pertenencias al agente de cobranzas natural de Chachapoyas, M.D.A.V (40) cuando abordó una mototaxi en la avenida Vice de Piura con destino a su vivienda en el distrito Veintiséis de Octubre.

La víctima informó a la Policía que la noche del último viernes abordó una mototaxi color azul y en el trayecto a su vivienda, a la altura del asentamiento San Martín, el conductor sobreparó el vehículo y permitió que dos hombres subieran para robar sus pertenencias.

El vehículo menor que se suponía lo llevaría a su vivienda, se desvió de la ruta y se dirigió a un descampado del asentamiento humano Aledaños Kurt Beer en el distrito octubrino, donde lo golpearon y amenazaron con su arma de fuego para robar su maletín, dinero, celular y otros artículos de valor.

No contentos con robar sus pertenencias, lo golpearon y dejaron abandonado en dicho lugar para huir con rumbo desconocido.La víctima narró a la Policía que no logró identificar a sus atacantes pues en todo momento lo amenazaban con sus armas de fuego para que no pudiera mirar sus rostros. Nadie pudo socorrerlo.