Niños son llevados en carritos de juguete al quirófano para cirugía de labio leporino (VIDEO)

Este jueves se iniciaron las cirugías de labio leporino en el Hospital Cayetano Heredia de Piura. Los pequeños fueron llevados hasta el quirófano en unos carros de juguete.

La campaña de operaciones gratuitas, que se da gracias al convenio de EsSalud y la ONG Operación Sonrisa, se realizará hasta el domingo 22 de setiembre y beneficiará a 45 menores entre tres meses a 18 años.

Niños guerreros

“Yo no sabía que mi hijo había nacido así. Me lo enseñaron y me quedé en shock, estuve mal cuatro días después de su nacimiento, me puse muy mal”, narra entre lágrimas la mamá de un pequeño valiente que está a punto de ingresar al quirófano del Hospital Cayetano Heredia de Piura, para su primera operación de labio leporino.



Angie Caveno Mena tiene 25 años, dos hijos y una historia de lucha que empezó hace cuatro meses. Después de la cesárea esperaba ansiosa por conocer a su segundo retoño, pero algo pasó y no le podían mostrar a su hijo. Después de tres días, cuando se enteró de su condición, la mujer fue presa de los nervios y no paraba de llorar.

“Fue muy impactante para mi cuando vi a mi hijo así. Es difícil porque ves que no lo puedes alimentar, cuando estaba muy pequeñito se ahogaba. Los primeros días succionaba pero no se llenaba, ahora lo alimento con ayuda de un biberón especial”.

Superado el temor, Angie y su esposo prometieron luchar juntos por la salud de su pequeño. Es así que se enteraron de la primera campaña de labio leporino que realiza Essalud en convenio con la ONG Internacional Operación Sonrisa a favor de los niños que padecen de esta malformación congénita que ocurre porque uno de los labios no creció al mismo tiempo que el otro.

“Vi en el Facebook, mi esposo me dijo que tuviéramos fe. Hicimos actividades porque él está sin trabajo y pudimos venir hasta acá para acceder a este beneficio. Él nos ha dado la fuerza para unirnos”, cuenta la emocionada madre, quien llegó desde Tumbes para participar de esta campaña del Seguro Social.

Fuerza y coraje

Ayer, durante el primer día de la campaña, mientras Angie se despedía de su hijo en la puerta de cirugía, otras dos madres esperaban impacientes su turno.

La mamá de Ezequiel, de cinco meses, lo sostiene en brazos y el pequeño sonríe. En su rostro se dibuja la esperanza de una vida “normal”, porque desde que supo que su hijo tenía labio leporino, el temor de que sea rechazado la invade constantemente.

“Hay mucha gente mala que cree que tener un hijo así es un castigo, pero yo creo que él es una bendición de Dios”, le dice Angie mientras le da ánimos para continuar en la lucha.

Del otro lado se encuentra el pequeño Ángel, quien solo presenta una cicatriz en el labio, milagrosamente él logró que la malformación se cierre cuando aún estaba en el vientre de su madre.

Piura es una de las regiones con mayor incidencia de este mal y gracias a la campaña de EsSalud y la ONG Internacional Operación Sonrisa, 45 niños menores entre tres meses y 18 años serán beneficiados con la primera cirugía gratuita para corregir el paladar hendido y labio leporino, afirmó el gerente de EsSalud Piura, Dr. José Céspedes Medrano.

Las cirugías, que se iniciaron este jueves 19 y concluirán el domingo 22 de setiembre, están a cargo de un grupo de especialistas de la ONG Operación Sonrisa y un equipo médico local del Seguro Social de Salud. Se realizan en dos salas de operaciones del hospital Cayetano Heredia.