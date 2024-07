Como demagógico y falta de anuncios concretos, fue calificado el Mensaje de la Nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por las autoridades y dirigentes de la región Piura. Solo el gobernador regional lo calificó como algo bueno.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Más de cinco mil policías están en alerta por Fiestas Patrias en Piura

El primero en pronunciarse fue justamente el gobernador regional, Luis Neyra León, quien calificó el mensaje como positivo, pues ratificó su compromiso en sacar adelante el proyecto Alto Piura y el Hospital de Alta Complejidad para Piura, dos obras que anteriormente ya se había comprometido en sacar adelante. Ayer se esperaba que se anuncie el presupuesto, pero no lo hizo

“Ratificó su compromiso de obras importantes como el Alto Piura, el Hospital de Alta Complejidad, el puente Carrasquillo, once puentes Tambogrande-Morropón, el proyecto de agua potable y alcantarillado de 105 asentamientos humanos de Piura, el reimpulso de las obras de saneamiento en la provincia de Sullana, un laboratorio de criminalística nororiental, y el mejoramiento de comisarías en las que se encuentra Bellavista, Nuevo Sullana, Talandracas, Castilla, entre otros”, dijo Neyra León.

La autoridad regional subrayó que hay temas pendientes como la asignación del presupuesto para la carretera Paimas - Ayabaca, los “créditos blandos” para pequeños y medianos agricultores, pescadores artesanales y acuicultores, afectados por los fenómenos climáticos, y el incremento de la asignación presupuestal para el pago de la deuda social para los maestros.

El presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, y además representante de la Juntas de Piura, Macario Silva Vilchez, dijo sentirse decepcionado por la falta de anuncios contundentes y concretos para el agro de Piura. “No vemos nada positivo. Lo del Alto Piura es un cuento más y no ha dicho nada de la descolmatación de Poechos, que tanto nos interesa como región. Nada de Punche Perú; nada de créditos blandos para el agricultor; nada de los núcleos ejecutores. No sé qué vaya a pasar en adelante con el descontento generalizado de nuestro sector”, dijo.

El congresista Miguel Ciccia Vásquez criticó que nuevamente haya anunciado los proyectos Alto Piura y el Hospital de Alta Complejidad.

“El proyecto Alto Piura lo anunció el año pasado, pero en el crédito suplementario no se designó el presupuesto para su reinicio. Esperamos que se le asigne el presupuesto y que tenga continuidad y no quede en una simple promesa más. Lo mismo sucede con el Hospital de Alta Complejidad, lo cual esperamos que el ministro de Salud llegue a Piura y firme el contrato con el país ganador”, manifestó Ciccia.

El legislador puntualizó que la presidenta de la República se olvidó de mencionar obras en el sector agrario, como el financiamiento para represas, canales de riego, entre otros. Este sector fue duramente afectado con el Fenómeno El Niño y el ciclón Yaku.

La presidenta de la Federación Médica de la región Piura, María Lupu, calificó como positivo el mensaje presidencial.

“Fue un anuncio esperado (del Hospital de Alta Complejidad), pero se tiene que ver la parte presupuestal. Junto al Hospital Docente de Trujillo se les tiene que asignar el presupuesto”, añadió Lupú.

Agregó que indirectamente anunció el destrabe de proyectos como los hospitales estratégicos de Los Algarrobos, Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca.

“Destaco el anuncio que hizo que funcionará el Hospital de Sullana, implementación del Hospital de Chulucanas, mencionó uno en Castilla que debe ser Cossio de Pomar y el centro de salud de La Unión. No se privatizará el agua, que es líquido elemento esencial para la vida”, resaltó.

Cuestionó que no informó la designación del aumento del presupuesto del 4% al 8% para el sector Salud.

Wilder Farfan Tarque, presidente del Comité de Gestión Sectorial para Agua y Alcantarillado del distrito de Castilla y secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud Administrativos (Fenutssa), aseveró que fue un mensaje extenso, pero con anuncios repetitivos.

“Lo interesante hubiese sido que muestre el contrato con Reino Unido del Hospital de Alta Complejidad, el problema real es la falta de presupuesto, no hay dinero. Ha sido un discurso con 100% de anuncios. Con la creación de ministerio solo aumentará la burocracia. Son palabras de charlatanes, porque lo que no está escrito, no existe”, subrayó Farfán.

Finalmente, el dirigente de la obra de agua y desague para los 107 asentamientos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, Máximo Vargas, también cuestionó las promesas de Dina Boluarte.

“No se puede creer en una persona que constantemente miente. Son anuncios, sin sustento, sin presupuesto, extremadamente demagógicos (...) no hay esperanza alguna para grandes proyectos que se realicen en Piura”, acotó Vargas.