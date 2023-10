“Necesito que hagan justicia por mi hijo”, fueron las palabras de Felícita Huertas Alarcón en Piura tras el asesinato de su hijo Carlos Iván Espinoza Huertas, un joven coreógrafo que fue apuñalado en la ciudad de Lima por tres sujetos cuando bebían en el interior de su vivienda, en San Martín de Porras.

Con lágrimas en el rostro y con un inmenso dolor, Felícita pedía justicia por la muerte de su segundo hijo, quien desde los 20 años de edad partió a la ciudad de Lima con la ilusión de trabajar como bailarín y coreógrafo. “Mi hijo era tan bueno con mis otros hijos, mis nietos. Él era muy querido y no tenía enemigos. No era pleitista, con nadie se metía. Necesito que hagan justicia por mi hijo”, lloraba la madre de Iván.

Felícita Huertas comentaba que ya había coordinado con su hijo para que en Navidad y Año Nuevo lo pasen en familia en la ciudad de Chimbote, donde reside otro de sus hijos. Sin embargo, todo se ha visto truncado con su muerte. “Habíamos quedado viajar a Chimbote para pasar la Navidad con mi otro hijo. Ya teníamos planeado ese viaje (llora).

Por su parte, el hermano del coreógrafo, Kevin D.H, pide que se investigue bien, ya que de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda donde residía Iván junto a otro amigo, captaron a tres personas que saltaron las rejas del exterior de la casa. “Son tres puñaladas que tenía mi hermano. Él (Iván) ha estado tomando con un amigo en una discoteca, luego ha llegado a la casa con tres personas, han estado tomando y luego ha sucedido el hecho. Su compañero de cuarto también fue atado y amordazado”, dijo entre lágrimas el joven.

Asimismo, pide que se haga justicia por su hermano, ya que no merecía morir de esa manera, “era muy divertido, nos veíamos todos los días, nunca me comentó que recibía amenazas, no entendemos por qué lo han matado. Dicen que gritaban (los asesinos) dónde está la plata, pero no sabemos si en realidad tenía dinero”, señaló su hermano.

Por otro lado, su tío Jesús Huertas lamentó que una persona tan querida por su familia y amigos haya muerto de esta manera. No entiende por qué se ensañaron con él.

“Era muy querido con todos, se ganaba la vida trabajando, siempre le manda su platita a mi hermana (mamá de Iván). Nos ayudaba mucho y nos deja un dolor muy grande (llora)”, indicó su tío.