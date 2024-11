“Viajé a las 6 de la tarde del sábado, tenía la esperanza de encontrarla viva, herida, pero viva, pero no fue así, mi Sandra se me murió. Mi hermano me dio la mala noticia que destrozó mi corazón y vida, no lo podía creer”, dijo la piurana Raquel Chunga Ruiz con voz entrecortada y sumida en un profundo e indiscreptible dolor. Ella es madre de la estudiante promocional de la I.E. San Jacinto de Vice, Sandra Chulle Chunga (17 años).

Ella junto a un grupo de padres de familia del colegio de San Jacinto de Vice, en Sechura, partieron en vehículos particulares el sábado hacia Moyobamba y otro grupo en un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea del Perú, el día de ayer.

“Llegué y me fui a los hospitales y no la encontraba, mi corazón se resistía a creer que estaba muerta, luego mi hermano, quien llegó primero en el vuelo, ya la había reconocido en la morgue. Ella estaba como NN. La última vez que hablé con ella fue el sábado en la mañana, cuando estaba desayunando, la escuché muy feliz y ahora ya no está a mi lado”, agregó con el corazón en mil pedazos. Ella era la segunda de sus hijas y soñaba en convertirse en una cosmetóloga de renombre.

Los padres de familia al llegar a Moyobamba se dirigieron inmediatamente a los hospitales, a la Compañía de Bomberos, donde se encontraban los estudiantes que habían sido dados de alta. Otros se fueron a la morgue, donde tuvieron la penosa y desgarradora tarea de reconocer a sus seres queridos.

En la tarde, un avión Spartan de la Fuerza Aérea trasladó a 42 personas desde Moyobamba a Piura, entre estudiantes, padres de familia y a la docente del colegio San Jacinto, Alicia Díaz Carhuapoma, quien perdió a sus dos únicos hijos en el accidente.

Ellos fueron recibidos por sus compañeros, amigos, familiares en medio de aplausos y con globos blancos. Al pisar tierra se estrecharon en un fraterno abrazo y las lágrimas no cesaban, pues lo calificaban como un milagro que se encuentren con vida.

Los estudiante de Vice fueron llevados en un bus hasta sus viviendas.

“Estamos contentos porque nuestros alumnos están aquí, pero tristes porque uno de ellos no llegó con vida. Fueron 7 escolares de La Salle los que viajaron a Tarapoto”, dijo una docente.

Posteriormente en un vuelo de la Policía Nacional del Perú llegaron los féretros de los estudiantes de San Jacinto: Cris Jair Panta Eca, Pedro Israel Nizama Goycochea, Yessica Mayte Panta Reyes y Sandra Chulle Chunga (17). También de Anggelo (alumno promocional de La Salle) y de su hermanito, Liam Benjamin Peralta Díaz (2 años), ambos hijos de la tutora del la promoción de San Jacinto, Alicia Díaz Carhuapoma.

Se conoció que la docente aún se resistía en creer que sus amados hijos habían fallecido en este accidente de tránsito. Ella fue bajada en una camilla y llevada en una ambulancia de SAMU.

El féretro de Carmen Huiman Timaná (43) también llegó en este vuelo, cuyo hijo mayor lloraba desconsolamdante tocando el féretro de su madre. Ella deja 4 hijos, entre ellos una niña de un año y su hijo que resultó herido en el accidente y que necesita ser operado.

“Papi despierta, papi párate, mírame estoy viva”, repetía la hija de Jhonny Jairo Botero Hernández (40 años), quien también pereció en este accidente. Ella que estaba en sillas de ruedas tuvo que ser auxiliada por los paramédicos y psicológos que en todo momento brindaron apoyo a los familiares de los fallecidos y heridos.

Se conoció que en el colegio San Jacinto fueron recibidos por una multitud para rendirles un sentido homenaje.

Una caravana de vehículos, carrozas y custodiados por la policía partieron los féretos con los cuerpos de los estudiantes hacia su natal Vice, en Sechura, donde serán sepultados.

Precisamente, tanta era la ilusión de los estudiantes de 5to “C” que junto a su querida y entrañable tutora, Alicia Díaz, abrieron una cuenta en tiktok y tenían un grupo en WhatsApp donde uno de los mensajes decía: “En 3 días nos vamos a la selva y empezará a sonar ... (con la música de la canción Anaconda)”. E inclusive en un video se escucha a su tutora, Alicia Díaz decir: Anaconada yuju, yuju”, lo cual causó las risas y algarabías de los estudiantes.

En otros videos se observa a los escolares jugar con su docente, dejando sus huellas en diferentes colores en un panel.

Uno de los últimos videos colgados en esta red social es donde se observa a los estudiantes en el interior del bus bailando, horas antes del accidente y llenos de felicidad, sin presagiar que para cuatro de ellos, sería un viaje sin retorno.

De otro lado, el director de Educación, Wilmer Gonzáles Rojas, informó que en el trascurso de la semana se emitirá una directiva sobre los viajes de promoción.

Informó que desde el día 1 se coordinó con la gerencia de Desarrollo Social para brindarle apoyo a los familiares de los fallecidos y heridos.

Finalmente, los familiares de los heridos agradecieron las gestiones de la congresista, Mary Cruz Zeta y del GORE.