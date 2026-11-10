La frontera entre Perú y Ecuador empieza a dibujar una ruta distinta. Esta vez, el tránsito no tendrá como único destino el comercio ni los asuntos cotidianos: miles de personas se desplazarán hacia Chiclayo para participar en la misa multitudinaria que el papa León XIV encabezará en las Pampas de Pimentel. La fe pondrá en movimiento a ciudades de ambos lados de la línea fronteriza. Alrededor de 2,000 ecuatorianos alistan su ingreso por Tumbes y más de 600 fieles tumbesinos preparan sus maletas para sumarse al encuentro.

La cifra de visitantes ecuatorianos fue anunciada por el cónsul de ese país en Tumbes, Gualberto Alfonso Gámez Torres. Según informó, sus connacionales cruzarán la frontera en las próximas horas con destino a Chiclayo. La mayoría procederá de Huaquillas, Cuenca y otras localidades cercanas del sur ecuatoriano. Desde esos puntos comenzará a extenderse una corriente de viajeros que tendrá en Pimentel su destino común.

El camino se abrirá por aire y por tierra. Algunas agencias ofrecen paquetes aéreos con escala en Lima; además, desde este miércoles 11 se abrirán vuelos directos desde Quito y Cuenca hacia Chiclayo. Para quienes elijan la carretera, las agencias de turismo proponen recorridos que incluyen Máncora, uno de los principales destinos de playa del norte peruano, y la ciudad de Piura antes de llegar a Lambayeque. El itinerario convierte el desplazamiento en una travesía por el norte, con varias escalas antes de alcanzar el punto de reunión.

La movilización ya tiene sus primeras señales en el paso fronterizo. En las últimas horas, 425 ciudadanos ecuatorianos ingresaron al Perú por Tumbes. Algunos se dirigían a Pimentel para participar en la celebración religiosa; otros cruzaron con el propósito de realizar negocios en el país. Aunque sus motivos son distintos, el movimiento confirma que la frontera empieza a sentir el pulso de una convocatoria que tendrá su jornada central en Chiclayo.

Desde Tumbes también se prepara una delegación numerosa. El vicario Jimmy Coveñas Pacheco informó que más de 600 fieles de las parroquias de la región se han inscrito para viajar en grupos al encuentro con León XIV. No irán solamente como asistentes: llevarán consigo imágenes y símbolos que forman parte de la memoria religiosa de esta zona fronteriza.

Entre esos emblemas destaca la Cruz de la Conquista, custodiada en el distrito costero de La Cruz. Javier Zavala recordó que fue llevada a Tumbes por Francisco Pizarro en 1532. Casi cinco siglos después, la pieza volverá a recorrer caminos: viajará hasta las Pampas de Pimentel en un vehículo especial, bajo la custodia de Zavala, quien integrará una delegación de la Municipalidad de Tumbes.

La Cruz de la Conquista estará junto a la Virgen de las Mercedes de Paita durante la misa. Su presencia trasladará hasta el encuentro papal una parte de la historia tumbesina y una muestra de la devoción que se conserva en la región. En medio de la multitud, ambos símbolos serán también voces de una memoria que cruza el tiempo y acompaña a los peregrinos.