Más de 40 000 pobladores de 10 asentamientos del sector sur de Piura exigieron a la EPS Grau solucionar el desabastecimiento de agua que padecen desde hace varios años, con la electrificación del pozo Granja de Colores.

Un grupo de vecinos llegó hasta el exterior del pozo de agua, ubicado en el A.H. Granja de Colores, para exigir una inmediata solución.

“Desde hace varios años venimos sufriendo el desabastecimiento de agua porque este pozo que funciona con petróleo no abastece a todo. Presentamos un memorial al ex gerente de la EPS Grau, Tulio Vargas, pero no hizo absolutamente nada”, indicó el secretario general de Granja de Colores, Alcides Ocampo Armijos.

Precisó que son varios asentamientos humanos los perjudicados con la restricción de agua como Coscomba, Andrés Avelino Cáceres, Juan Bosco I, Juan Bosco II y otras zonas.

“Estamos en una temporada de calor con la proliferación de moscas y los niños necesitan el agua para lavarse las manos. Nos indican los trabajadores que este pozo solo tiene 30 galones y eso no abastecerá para dotar de agua para todas las zonas que se abastecen de este pozo”, agregó Ocampo.

Advirtieron que, si no encuentran una inmediata solución, protestarán.

“La población saldrá a las calles a exigir el agua o esperan que los moradores se enfermen. Pedimos la electrificación del pozo inmediatamente”, afirmó Ocampo.

Por su parte, la EPS Grau informó que gracias a la dotación de combustible gestionada, el pozo Granja de Colores opera con normalidad, garantizando de esta manera el abastecimiento a los usuarios ubicados en su zona de cobertura.

Asimismo, se está coordinando la futura electrificación de la infraestructura, lo cual repercutiría en las horas de funcionamiento de dicha fuente.