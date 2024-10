Después que el papa Francisco expulsó a 10 miembros del Sodalicio de Vida Cristina, entre ellos al ex arzobispo de Piura y Tumbes, José Eguren Anselmi se pronunció y dijo que constituye una injuria.

El ex arzobispo señaló mediante un comunicado que su expulsión se da en un contexto muy particular y justo en el año en que celebraba 50 años de haber ingresado al Sodalitium Christianae Vitae.

“Mi querida comunidad en la que aprendí a amar al señor Jesús con el corazón inmaculado y doloroso de la madre, y a servir a la iglesia como ella quiere ser servida. A lo largo de toda mi vida de sodálite sacerdote y de obispo, no he buscado otra cosa sino amar a la iglesia y hacerla amar. Con ese mismo amor, con profundo dolor y obediencia, acojo esta decisión”, precisa el comunicado.

Señaló que muchos han cuestionado la forma de cómo se ha dado la expulsión de los diez hermanos, donde dice que se les atribuye a todos por igual y sin ningún tipo de aclaración o precisión, “haberlo hecho de esta manera, me advierten, constituye una injuria y un daño a la reputación y al buen nombre de todos los expulsados, así como a la justicia y a la verdad que siempre han guiado la iglesia, más aún cuando uno de ellos es un obispo. En mi caso, puedo asegurar que no he pasado por un debido proceso”, dijo el monseñor.

Agregó que guarda la esperanza de que cuando se conozcan en profundidad los hechos sobre su caso, de los cuales considera que no se ha tenido conocimiento hasta ahora, se pueda reconsiderar la decisión adoptada.

Precisó que, en el caso de su renuncia al oficio pastoral de arzobispo metropolitano de Piura, no fue informado de manera plena y precisa cuáles son las acusaciones en su contra.

“Solo se me informó de una, recién el pasado mes de abril, ante la cual considero que pude demostrar su falsedad en mi declaración de respuesta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y que no tiene relación con ningún tipo de abuso”, acotó.

Finalmente, calificó de falsa la acusación de ser la cabeza de una organización criminal de tráfico de tierras en Catacaos, “ya ha sido esclarecida en toda su extensión, hasta la saciedad, por parte de abogados y expertos. Asimismo, debo manifestar que cuando declaré en Lima ante la “Misión Especial Scicluna – Bertomeu”, en el mes de julio de 2023, no se me comunicó ningún tipo de acusación concreta”, indicó.