“No queremos más engaños”

El gobernador Servando García dijo que no permitirán que las obras de las defensas ribereñas se hagan a medias, como pretende la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios), y que insistirán que esta entidad desembolse los S/ 200 millones que se requieren para ejecutarlas.

“La ARCC nos ha dicho ‘con esos 100 millones haz lo que puedas’, no es así, acá con la región no se juega, ya no queremos que se repita lo del 2017 y, por lo tanto, las obras deben hacerse bien. Piura no está para engaños ni para juegos”, manifestó García Correa.

Agregó que “si ellos (la ARCC) retiran el dinero y optan porque otro lo haga, eso ya escapa a mi responsabilidad, pero como gobierno regional estamos firmes, la obra debe ser bien hecha”.

Como se sabe, esta obra inicialmente se presupuestó en poco más de 100 millones de soles, pero luego se incrementó a 200 debido a los ajustes técnicos durante la gestión anterior.

Servando García indicó que el ministro de Economía ha señalado que la ARCC tiene dinero, “ojalá lleguemos a un acuerdo”.