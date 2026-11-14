Desde la Base Aérea N° 6 – teniente coronel Pedro Ruiz Gallo, el papa León XIV llegó a la ciudad de Chiclayo, tierra que acogió y fue su hogar durante más de ocho años de labor pastoral. Desde la noche anterior, miles de fieles abarrotaron la explanada de Pimentel, portando pancartas, banderas y cánticos de júbilo para recibir al sumo pontífice en un ambiente de profunda devoción y alegría desbordante. Esta visita marca un hito histórico para la región norteña, donde el santo padre dejó una huella imborrable antes de asumir el máximo liderazgo de la iglesia Católica. El papa León XIV tuvo un multitudinario recibimiento.

Tras su arribo a la ciudad de la amistad, Robert Francis Prevost -hoy papa León XIV- fue trasladado en medio de estrictas medidas de seguridad hacia la concurrida pampas de Pimentel. En este punto, miles de devotos lo aguardaban con fervor desde tempranas horas, soportando con paciencia un inclemente sol y temperaturas que superaron los 30 °C, decididos a no perderse el histórico reencuentro con su exarzobispo.

A bordo del papamóvil, el santo padre recorrió diversas calles chiclayanas bajo los aplausos y vítores de una multitud entregada, hasta ingresar al recinto principal para dar inicio a la solemne eucaristía. Durante la emotiva ceremonia, el papa León XIV expresó su profunda alegría por volver a pisar suelo norteño, además de agradecer de manera especial las innumerables muestras de afecto y las oraciones constantes elevadas por su pronta recuperación de salud. En el mes de octubre, Robert Prevost fue intervenido quirúrgicamente.

La devoción trascendió fronteras regionales, entre la marea humana que abarrotaba la explanada, miles de fieles piuranos no dudaron en emprender largos viajes desde distintos distritos de Piura como Chulucanas, Catacaos, Talara y Sullana para unirse a esta gran fiesta de fe y recibir la bendición del santo padre en el marco de su visita apostólica al Perú.

Con la voz cargada de emoción ante la multitud reunida en la explanada, el papa León XIV rompió el protocolo con un saludo lleno de afecto hacia la tierra que lo vio ejercer su ministerio pastoral. Cabe señalar que, su labor misionera en el norte peruano cobró un protagonismo especial durante la jornada, pues Robert Francis Prevost dejó una profunda huella en la región Piura antes de asumir el liderazgo de la Iglesia universal, habiendo desempeñado una recordada etapa pastoral en la jurisdicción de Chulucanas, en el Alto Piura. Precisamente desde esa tierra piurana, cientos de fieles organizaron caravanas y emprendieron un largo viaje hacia Chiclayo para reencontrarse con quien consideran su pastor y amigo.

“Queridos hermanos y hermanas, ¡qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones en particular por mi salud, que en estos momentos prueba que con la ayuda de Dios estoy superando”, dijo.

De esta manera, el sumo pontífice destacó el profundo vínculo espiritual que mantiene con la feligresía norteña, asegurando que lleva a cada familia en su corazón y pidiendo fortaleza para su misión al frente de la Iglesia universal.

“Al ver sus rostros, me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y para mi ministerio episcopal. Los tengo muy presentes en mis plegarias. También les pido que sigan orando por mí, para que nuestro señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe”, expresó antes de dar paso a la liturgia.

Más adelante, durante su homilía, el santo padre hizo un llamado enfático a la acción pastoral, exhortando a los fieles a no quedarse de brazos cruzados y a asumir una labor misionera activa en cada rincón del país.

“Queridos hermanos y hermanas, el mundo nos espera y la misión está en sus inicios. Por eso, los invito ya desde esta primera celebración de nuestro reencuentro ante el altar del Señor, aquí en Chiclayo y en todo el Perú, a que asumamos el compromiso de compartir la viva esperanza que es Jesucristo y desbordemos el Evangelio en nuestros caseríos, los pueblos y ciudades para proclamar a todos la gloria del Señor”, dijo.

Asimismo, precisó que la evangelización debe enfrentarse hoy a las condiciones y dinámicas cambiantes en la transmisión de la fe. “En algunas regiones del mundo, esta transmisión se ha interrumpido casi por completo. Esta situación exige de todos nosotros el valor de asumir nuevos desafíos con la indiferencia religiosa, el materialismo o el egoísmo que dictan decisiones cotidianas. Este compromiso nos llama a mantener la armonía entre un corazón lleno de amor a Dios y al prójimo y una mente anclada en la verdad del Evangelio”, dijo.

Finalmente, el papa León XIV cerró su mensaje encomendando este renovado compromiso evangelizador del pueblo peruano a la protección de la Virgen María.

“Que la intercesión de nuestra señora de la evangelización nos ayude en la tarea de anunciar la buena nueva a toda la creación. Así sea”, sellando así un discurso que desató una prolongada ovación entre los miles de asistentes.

Tras culminar la misa, procedió a realizar una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. En horas de la tarde, sostuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

En tanto, para hoy sábado tiene previsto iniciar el día con un acto religioso en la Catedral de Santa María, donde se llevará a cabo el rito de coronación de la Virgen Inmaculada. Luego, viajará a la ciudad de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para celebrar una misa en la explanada de la localidad.

Luego de esta actividad, el papa León XIV, retornará a la ciudad de Chiclayo para participar por la tarde en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del mismo nombre.

Para mañana domingo 15 de noviembre, el papa León XIV viajará a la ciudad de Cusco para continuar con sus actividades religiosas, cuya visita al Perú está programada hasta el 16 de noviembre.

FUERTE CALOR. Pese a que la temperatura osciló entre los 30 °C y 31 °C, con una sensación térmica que alcanzó los 35 °C al aire libre debido a la intensa radiación solar, miles de fieles decidieron permanecer bajo el inclemente sol en las pampas de Pimentel para vivir el ansiado reencuentro con el Santo Padre. Ante esta situación, el cuerpo de bomberos desplegó labores de apoyo rociando agua sobre los asistentes para mitigar el calor y prevenir emergencias médicas.

De esta manera, la feligresía católica disfrutó con fervor la llegada del papa león XIV, quien permanecerá hasta hoy en la ciudad de la amistad, Chiclayo. ​