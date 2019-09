Paralizan instalación de antena telefónica

Síguenos en Facebook

Nuevamente trabajadores de una empresa de telefonía intentaron colocar a la fuerza una antena en la Urb. Bello Horizonte. Ante esto, el alcalde de Piura, Juan Díaz Dios y el personal de Fiscalización de la comuna paralizaron la obra debido a que no cuentan con autorización municipal.

DISPUTA

Ayer en horas de la mañana, los obreros de la empresa Torres Unidas E.I.R.L realizaron trabajos en la zona, para lo cual hicieron una cadena humana con el fin de que los vecinos no obstaculicen las labores.

Ante este nuevo enfrentamiento contra dicha empresa, los vecinos optaron por solicitar el apoyo de la municipalidad de Piura.

El alcalde de Piura, Juan Díaz, y funcionarios de la Oficina de Fiscalización y Control Municipal llegaron al lugar y señalaron que la empresa no cuenta con la autorización para ejecutar dicha obra.

El burgomaestre informó que personal de Fiscalización encontró vicios del proceso para dar pase a la obra, entre ellos el pretender ocupar propiedad pública.

“Se ha paralizado la obra porque se pretende instalar la antena en un lugar público y eso no está permitido de acuerdo a ley, tampoco puede afectar el paisaje, no puede afectar plazas, ni parques y no se ha hecho trabajo de concientización con la población, podría ser instalado pero en una zona privada”, enfatizó Díaz Dios.

El alcalde de Piura, Juan Díaz Dios, dijo que se construirá un parque en la zona, el cual ya estaría aprobado.