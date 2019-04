Pescadores anuncian marcha para exigir la rebaja del permiso de pesca

Síguenos en Facebook

En la región Piura, más de tres mil pescadores sechuranos marcharán este jueves para exigir al gobierno la rebaja de los derechos de pesca, así como se defina cuándo se levanta la veda de pesca de la anchoveta, y de cuánto será la cuota de la pesca.

Así lo dio a conocer el dirigente de los pescadores, Medardo Vite Zeta, quien adelantó que si la ministra de la Producción, Rocío Barrios, cuya venida a Piura se anuncia para hoy, se reúne con ellos y llegan a un acuerdo, esta movilización podría suspenderse.

ADELANTO

Medardo Vite señala que hace unos días el gobierno ya hizo una tercera prepublicación a través del Diario Oficial El Peruano, en donde señala que de cuatro dólares, los permisos de pesca han aumentado a 8.10 dólares; es decir, más del doble.

“Nosotros pedíamos que se reconsidere el incremento de 8.10 dólares, queremos que sea menos porque tenemos asociados con flota de madera, que tienen poca cuota y están con deuda”, dijo el dirigente, marcando diferencia con los que tienen flota de acero, quienes también tienen la opción de exportar.

Vite agregó que existe un malestar entre los pescadores por querer sacar el incremento en esta campaña, “y sin embargo no sabemos cuándo se levanta la veda ni cuánto nos van a dar de cuota”.

NO HAY INTERÉS

Añadió que con esta tercera prepublicación, los pescadores no observan en el gobierno algún interés de entablar una mesa de diálogo.

Y tampoco “se está evaluando si la pesca será favorable o no, hasta ahora no se sabe cuándo se va a salir, de cuánto será la cuota y notamos que es un condicionamiento, primero el incremento y luego la cuota de pesca, y eso no debe ser”.

Para el Ministerio de la Producción (Produce), las nuevas tasas de los derechos de pesca, que se cobran por cada tonelada de anchoveta extraída, permitirán que se recaude S/112 millones más cada año.

De esta cantidad de dinero, el 50% se destina al canon pesquero y el otro 50% (S/56 millones) para Produce; esto último representará el doble de lo registrado en años anteriores.