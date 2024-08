De enero a junio, Petroperú registró una pérdida mayor en 18.94% respecto a la registrada a junio del 2023, lo cual ha encendido las alarmas de la empresa estatal, pues su recuperación se dificulta, ya que hasta ahora la refinería de Talara, ubicada en la región Piura, no funciona al cien por ciento.

El Análisis y Discusión de la Gerencia al II Trimestre 2024 revela que, hasta junio del 2024, la petrolera estatal registra una pérdida de US$ 452 millones, es decir, 18.94% más en relación a la pérdida registrada a junio del 2023 , pues a esa fecha tales pérdidas eran de US$ 380 millones.

Considerando que, a diciembre de 2023, la empresa acumulaba una pérdida de US$ 1.064 millones -como lo indica ese análisis-, al primer semestre de 2024, la suma alcanza ya los US$ 1.516 millones.

En el documento se explica que las pérdidas millonarias se deben a diversos factores, siendo una de las principales razones la disminución de las ventas de combustibles en el mercado nacional por el incremento de la competencia, que ofrece descuentos y mejores condiciones comerciales.

A esta situación se suma que a la fecha persiste el problema de la unidad de flexicoking, la cual le daría la máxima rentabilidad a la refinería de Talara al poder procesar los crudos más pesados, pero hasta el momento no opera debido a problemas técnicos.

Otra razón es el incremento de los gastos operativos que sumaron US$ 430 millones, es decir US$ 205 millones más en relación a los US$ 225 millones que registró a junio del 2023.