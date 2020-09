Cifras alarmantes. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), la región Piura tiene 7907 fallecidos durante los primeros 9 meses del año por diferentes causas. La Dirección Regional de Salud (Diresa) registra hasta la fecha 2264 fallecidos a consecuencia del COVID-19. Tan solo en los primeros 16 días del mes de setiembre, el SINADEF registra 411 muertos en la región Piura.

CIFRAS DE FALLECIDOS

Las estadísticas del SINADEF, desde el mes de marzo (fecha que se inició la pandemia en el país) hasta el 16 de setiembre, registra 7190 piuranos fallecidos. En comparación con las cifras de la Diresa, hay una diferencia de 4,926 casos que no se han esclarecido la causa del deceso.

Mayo es el mes donde se presentaron 2192 muertos, ocupando la región Piura, el segundo lugar a nivel nacional en decesos en esa fecha.

A pesar de esas alarmantes cifras, el director regional de Salud, Víctor Távara, informó que continúa el descenso de fallecidos por la COVID-19 en la región; pero para el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Lachira, las estadísticas hasta la fecha no son claras por parte de las autoridades de Salud.

“Las muertes sí están bajando, pero cantidad o cifras no las tenemos oficializadas. Las cifras oficiales tiene que darlas la Diresa, pero no se puede confiar. Las causas de las muertes pueden ser múltiples, lo más probable es que estemos llegando a una inmunidad colectiva o de rebaño, pero en población dinámica (que está en movimiento como las personas que salen a trabajar)”, manifestó Vite.

Mostró su preocupación en aquella población no dinámica (como los ancianos y niños), los cuales se vieron contagiados en mayor proporción cuando se levantaron las medidas como el toque de queda de los días domingos, que propició las visitas familiares.

“Hay que tener mucho cuidado con esa población que está un poco cautiva aún, porque hay muchos pacientes susceptibles al nuevo coronavirus”, recalcó Vite.

Reiteró la importancia de saber cuál es el porcentaje de seroprevalencia.

“Nos preocupa las cifras, las cuales no las tenemos todavía. Urge saber el porcentaje de seroprevalencia. Necesitamos las cifras porque si no tenemos una prevalencia mayor del 70%, aún tenemos que seguir guardando las medidas necesarias porque van a seguir los contagios y muertes, mejor no salgamos si aún no llegamos a una prevalencia del 70%”, recalcó Vite.

MÉDICOS PERDIERON BATALLA

Y en esas cifras de fallecidos, 11 médicos de la región Piura murieron en su lucha contra la COVID-19 y 182 se han recuperado tras permanecer aislados , internados o en la Unidad de Cuidados Intensivos de los hospitales.

Para el directivo del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena, la no entrega oportuna de los equipos de protección personal (EPP) entre los agremiados, influyó en que los galenos se contagien.

“No se les entregó a tiempo los EPP y en el contagio influyó bastante porque los médicos hacían todo lo posible para atender a los pacientes, por la demanda, necesidad y no es lo mismo los equipos de protección que usan en hospital de primer nivel que en un establecimiento (...), los médicos han comprado equipos. Faltaron mascarillas N95. Del Colegio Médico compramos respiradores para abastecer a los colegas, hicimos traslados aéreos para colegas que necesitaban ser internados en Lima, se abrió una cuenta solidaria para el apoyo de todo y pese a eso hubo 11 muertos, 197 contagiados”, dijo.

Añadió que continúa el desabastecimiento en varios establecimientos, como por ejemplo en Cesamica, donde el martes se reportó que no tenían EPP para el personal de salud. “Solo cuando vino Vizcarra, al día siguiente, personal de Diresa entregó EPP y medicamentos (algo que nunca había pasado durante la pandemia), siempre esperábamos”.

Agregó que hasta la fecha no les cancelan los bonos de 700 soles al personal de Salud de varias zonas.

“En Sullana a nadie se le ha pagado el bono porque se ha presupuestado mal por parte de la unidad ejecutora”, recalcó Barrena.

OLVIDADOS

Para el decano del Colegio de Obstetras, Luis Obregón, sus 1500 agremiados han sido “los olvidados” de esta pandemia, porque no se les tomó en cuenta en primera instancia para la entrega de EPP. A la fecha son 172 obstetras contagiados.

“Siempre hemos tenido problemas en la entrega de EPP desde el inicio de la pandemia. En los hospitales no se habían priorizado estos EPP para los obstetras porque no se tomó en cuenta que las gestantes estaban contagiadas, las cuales eran asintomáticas, y no les dieron la debida atención, y por la falta de EPP a nuestros agremiados, se contagiaron”, manifestó.

Añadió que al igual que a los médicos, a las obstetras tampoco les han cancelado el bono que anunció el gobierno para el personal médico que atendía a pacientes COVID-19.

“Han llegado los bonos, pero les han entregado al personal administrativo. Los decretos de urgencia dicen que los bonos son para el personal de salud más no para el administrativo, pero pese a ello las direcciones generales no han dado prioridad al personal de Salud, sino al administrativo”, recriminó.

DOBLE TURNO

La decana del Colegio de Enfermeras, Vilma Sulca, precisó que por el déficit de 1200 enfermeras en la región y por la pandemia, sus agremiados en algunos casos tienen que hacer doble turno o laborar más de 12 horas diarias.

Indicó que a la fecha son 288 enfermeras contagiadas con COVID-19 y lamentablemente 4 de ellas fallecieron hasta la fecha. Hasta el momento, dos están hospitalizadas.

