Sujetos a bordo de una motocicleta, intentaron matar a balazos al regidor de la Municipalidad Provincial de Sullana, abogado, Julio Ruíz Zapata, cuando se encontraba en su vivienda del distrito de Bellavista, en Sullana.

Ocurrió cerca de las 10:12 de la noche del último viernes. En las imágenes de las cámaras, se ven a dos sujetos. Uno de ellos con gorro y mascarilla que manejaba una motocicleta en la cual llegaron al lugar. Mientras el otro que descendió, portaba una polera con capucha, gorro, mascarilla y un arma de fuego en la mano.

Este último, pretendió abrir la puerta de rejas del corredor de la casa, pero estaba cerrado con llave. Luego golpeó y llamó al concejal. En ese instante, cuando salía Julio Ruíz, le disparó 4 balazos que afortunadamente cayeron en el marco de la puerta y otras partes del frontis de la casa.

“Llamaron a mi puerta insistentemente y fuerte. Yo estaba viendo televisión con mi hijo menor y me paré para ver de quién se trataba. Abrí mi puerta que da a la calle, donde tengo un corredor que la Municipalidad (de Bellavista) me ha notificado que lo quieren demoler a pesar de los atentados que he sufrido y está ahí por seguridad y que con esta (ocasión) me ha salvado dos veces. Miro y veo al tipo con su arma. Ante esto, me tiro al piso y me dispara cuatro tiros. (Luego) sube a la motocicleta que lo esperaba y se van del lugar”, señaló el regidor Ruíz a Correo.

El concejal indicó que los sujetos que llegaron a su vivienda, pretendieron asesinarlo. “Sí, efectivamente”, dijo Ruíz. Mientras que, en un comunicado, la Municipalidad Provincial de Sullana expresó su solidaridad con el regidor Ruíz y su familia tras el atentado.

En tanto, efectivos policiales del Depincri detuvieron a un hombre con municiones y es investigado porque habría participado en el ataque a balazos contra el mencionado concejal en su vivienda en el distrito de Bellavista, en Sullana.