Mortificados por el muy bajo precio del limón y mango que vienen recibiendo los empresarios, y en rechazo a las declaraciones del ministro de Agricultura, quien pidió que no siembren mango en los próximos tres años; los agricultores realizarán hoy una protesta y anunciaron que arrojarán varias toneladas de estos productos en la carretera Sullana a Tambogrande, en la provincia de Sullana.

El presidente de la Mesa Técnica del Limón, José Marchena, indicó que hoy, a las 9:00 de la mañana, acatarán un plantón en el sector La Limonera, en Cieneguillo Norte.

“La protesta es debido al bajo precio que nos vienen pagando las empresas industriales. Se especula que hay una concertación de precios entre los empresarios, porque en el caso del limón en el mes de enero de este año 2025, ha bajado cuatro veces seguidas”, dijo el dirigente.

Explicó que el bajo precio del mango y limón les está afectando. “Antes pagaban a 800 soles la tonelada de limón, pero ahora están pagando 370 soles la tonelada. Mientras que en el mango, nos están pagando en parcela a 0.50 céntimos el kilo, cuando en años anteriores nos pagaban a 2 soles (el kilo). Son precios que ni alcanzan para la cosecha”, añadió Marchena.

Asimismo, criticaron las eclaraciones del ministro de Agricultura, Ángel Manero, quien pidió a los agricultores que eviten sembrar mango en los próximos tres años.

“Lejos de decir que no sembremos mango, que nos diga, qué cultivo es rentable y que nos planifique la siembra. El Estado debe tener un rol promotor y buscar medidas a los agricultores, porque no es la solución diciendo eso, porque el mando ya está sembrado y ya no lo podemos cortar, porque es un cultivo que se demora 4 años para empezar a producir. Más bien debe fiscalizar a los malos empresarios”, enfatizó Marchena.