La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada señala que el alcalde de Morropón-Chulucanas, Richard Baca Palacios, en calidad de gerente general de la empresa Transportes RB Perú SAC solicitaba préstamos con documentos falsos a la cooperativa AELU. Al burgomaestre le imputan pertenecer a la organización criminal “Los Gánster de las Finanzas”, que desfalcó a la cooperativa AELU con S/ 410 millones.

De acuerdo al expediente 00441-2023-4-5001-JR-PE-08, el 4 de abril de 2014, a Richard Baca Palacios se le asignó un pagaré por S/ 1 400 000, que es ilegal y perjudicial para AELU.

Al parecer, el préstamo fue para cancelar S/ 983 688 de un crédito anterior otorgado en abril del 2012 por la suma de S/ 1 200 000, quedando un saldo de S/ 416 000 para capital de trabajo.

Sin embargo, la garantía inmobiliaria era insuficiente, dado que el predio denominado “Huapalas”, sector Huasimal, en Chulucanas, estaba a nombre de otra persona, y se encontraba garantizando créditos anteriores. Para ello, el inmueble fue sobrevalorado por el informe de tasación falso elaborado por Ysabel Solís Padilla, en el que el predio resultó con un valor comercial de S/ 1 854 160 y un valor de realización de S/ 1 112 440); y para aumentar más el crédito a otorgarse, el valor de la hipoteca fue calculado en razón del valor comercial de la tasación falsa y no en razón del valor neto de realización. El mismo mecanismo usaron con otros predios.

Estos préstamos como el del 2015 por la suma de US$ 170 000 fue para comprar un departamento en Santiago de Surco, en Lima.

Otro de los créditos con documentación adulterada fue para unificar tres obligaciones que habían vencido. Un pagaré de US$ 600 000, US$ 30 000 y US$ 45 000, solo con la garantía de un inmueble en Yapatera.