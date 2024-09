El general PNP Manuel Farías Zapata, jefe de la Región Policial Piura, dispuso a su personal de Fronteras a estar atentos en cuanto a la información de una posible fuga del conductor de televisión, Andrés Hurtado, investigado por presunto tráfico de influencias y sobornos. Ello luego que el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país en su contra por 15 días. Farías indicó que si quiere pasar la frontera, “lo vamos a agarrar del cuello”.

El oficial de la PNP indicó que vienen tomando acciones al respecto sobre dicha información.

“Estamos atentos y tomando acciones con la jefa de Fronteras (de Sullana) y el jefe de la DIVOPUS”, señaló Farías.

Además, dispuso reforzar el control de identidad, tanto a las personas que ingresan, como a quienes salen del país por la frontera en esta jurisdicción policial de la región.

“Ustedes saben que es un personaje público por un caso mediático, pero mientras tanto no suceda, no puedo pronunciarme al respecto, pero si viene por acá, lo vamos a agarrar del cuello”, indicó el general PNP Manuel Farías Zapata.

Por otro lado, el oficial Farías dio a conocer que el 75% de las extorsiones salen de los penales y que en una reunión con las autoridades han pedido reubicar el penal de Piura. “En una reunión nos hemos opuesto que no queremos ampliación. Lo que queremos es reubicación de ese penal, porque hasta ahora no se pueden instalar los bloqueadores de celulares porque algunos vecinos están inconformes y estamos pidiendo que se construya en otro lugar en zonas desiertas o altos andinas. (...) Podría ser el desierto de Sechura o la sierra de Piura, donde no haya población aledaña al lugar. Y si va a haber, que sea a 100 kilómetros a la redonda”, dijo Farias.