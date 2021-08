Ante la difícil situación política que atraviesa el país; el arzobispado de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, exhortó a los piuranos a defender la libertad y la democracia.

El pedido lo realizó durante la Misa y Te Deum en la Basílica Catedral con ocasión de celebrarse el 489° Aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Miguel de Piura.

DEMOCRACIA

“Los piuranos debemos estar alertas para defender al Perú de toda forma de totalitarismo que busque destruir nuestra libertad, nuestros derechos e independencia, aquellos que precisamente hace 200 años nos legaron nuestros próceres, y por la cual derramaron su sangre nuestros héroes. En este nuevo aniversario de Piura, hagamos el firme propósito de defender al Perú de toda ideología totalitaria, la cual admite el principio inmoral de que, el fin justifica los medios, sin importar si éstos traen atropellos, violencia y muerte. Preservemos nuestra frágil democracia, y con ella la libertad, la justicia, la unidad y la amistad social en el Perú”, enfatizó Eguren.

El prelado exhortó a los ciudadanos a no permitir que un grupo político se perpetúe en el poder. “No permitamos que, en el Perú, un grupo político usurpe el papel de único guía, así como la libertad de las personas-ciudadanos, y que el hombre y el pueblo se convierten en objeto, no obstante, todas las declaraciones y promesas verbales. No permitamos que un grupo político se perpetúe en el poder y vulnere el derecho del pueblo a elegir a sus propios gobernantes mediante elecciones libres y justas”.

Agregó: “No permitamos que el Estado se transforme en un Estado tirano que termine por disponer de la vida de las personas, en nombre de una utilidad pública, que no es otra cosa en realidad sino la búsqueda de intereses y privilegios para una casta privilegiada. No claudiquemos en defender la libertad y la democracia, menos a cambio de dádivas o promesas por atender y solucionar los problemas que tenemos. Es una obligación del gobierno central el atender la deuda histórica que tiene con Piura, y no un favor que se nos hace”.

Además exigió al Gobierno Central a concluir la reconstrucción tras el devastador fenómeno El Niño Costero del 2017.

“Los piuranos debemos estar unidos para conseguir del gobierno central aquello que en justicia necesitamos, poniendo énfasis en la postergada reconstrucción, y en soluciones permanentes y estables en el sector sanitario, que garanticen la salud de todos los piuranos, especialmente de los más pobres (…), contar con vacunas contra el COVID-19, de calidad y en número suficiente, para inmunizar en el menor plazo posible a toda la población. No olvidemos que después de Lima, Piura es la primera región con más población en el Perú”, recalcó Eguren.

ATRASADA

De otro lado, el exdecano del Colegio de Arquitectos, Pablo Zegarra, afirmó que a pesar de los 489 años que cumple Piura de fundación, es una ciudad atrasada, que correspondería a 1970, y que otras localidades como Arequipa y La Libertad están más desarrolladas.

“Tenemos una ciudad que corresponde a una del año 1970 porque no tenemos obras de envergadura que pueda decirnos que estamos a nivel de las grandes metrópolis o ciudades de hoy en día, comparando con Arequipa o Trujillo”, explicó Zegarra.

Añadió que Piura en su conjunto es una ciudad atrasada porque la mayor parte le corresponde a los asentamientos humanos, pueblos jóvenes y áreas invadidas de manera irregular.

“Hay que mirar la ciudad en su conjunto y no solo la zona céntrica y nos damos cuenta que es una ciudad del año 1970 cuando se dan los fenómenos de las invasiones hacia las ciudades, las migraciones de la gente y comienzan a formarse ya los asentamientos”, indicó Zegarra.

Subrayó que la ciudad necesita de la construcción de grandes avenidas y de polos de desarrollo comercial.

“Por ejemplo, en Lima está el cono norte y, en Trujillo, zonas donde están las universidades, ya dejaron de ser el cerco histórico, ya existen otras alternativas, pero en Piura pasamos la avenida Gulman y si ni fuera por unas cuantas e incipientes tiendas comerciales que hay en la avenida Grau, hasta llegar a la Marcavelica se diluye todo, hay un pequeño intento que está apareciendo por Los Portales”, indicó.

Recalcó en la urgente construcción del drenaje pluvial para Piura, pues con una ligera lluvia la ciudad se inunda en minutos, así como la instalación de aréas verdes,que debe ser el pulmón de la ciudad.

DESORDENADA

Para el presidente de la Asociación Piuranos por Piura, Víctor Garrido Lecca, la ciudad está “desordenada”.

“Con la oportunidad que tuvimos con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pudimos dar un gran paso, sobre todo en el tema del manejo integral del río Piura y drenaje pluvial, pero lamentablemente seguimos tal igual como antes, tenemos una deficiencia planificación y por eso la ciudad está desordenada. Somos una zona donde llueve constantemente y vamos a seguir teniendo más lluvias y no estamos preparados”, manifestó Garrido Lecca.

Precisó que se han realizado obras importantes como la vía de evitamiento y las avenidas integradoras, pero está desordenada.

“También hay un mea culpa de la sociedad civil para tomar un poco de liderazgo, para no dejarnos sorprender de las autoridades que tenemos”, expresó.

Añadió que ya es hora que Piura cuente con el manejo integral del río y del Hospital de Alta Complejidad.