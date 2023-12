El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, pide a los piuranos tener mesura y no crear pánico ante un probable Fenómeno El Niño Costero en la región, pues muchos empresarios no quieren invertir por esta situación.

Javier Bereche explicó que, a nivel nacional, el país está en un momento de recesión, pero también con una atmósfera de pánico, económicamente hablando, por el tema del Fenómeno El Niño, por lo que solicitó tomar las cosas con mesura, pues a pesar que Piura no está completamente preparada, ya se ha vivido este tipo de lluvias.

“Estamos en las mismas situaciones que ya hemos vivido con fenómenos anteriores y siempre hemos salido adelante. Entonces, hay que pensar que vamos a salir adelante y nos vamos a reactivar, pero en estos momentos son aquellas cadenas productivas las que ha afectado el evento climático. La agricultura hay que rescatarla, ya estamos sintiendo los estragos en cuanto a trabajo; la disminución de ingresos en ese sector es evidente, la pesca también tuvo alguna afectación”, explicó Bereche.

Señaló que en estos momentos no hay lluvias en la región, por lo que el sector turismo se debe aprovechar para salir adelante, aún más en estas fechas de feriado largos y las fiestas de fin de año. Agregó que hay que trabajar para que el impacto sea menor y los inversionistas apuesten en la región y continúen los proyectos.

“Escucho algunos en el sector público y privado, no construyamos esto porque hay que esperar que pasen las lluvias, no invirtamos en Piura hasta abril para esperar a ver qué pasa. No, no estamos en lluvias aún, no estoy de acuerdo que se haya adelantado el corte de las clases de los colegios, por ejemplo. Si no está lloviendo, para qué adelantamos la clausura del año escolar. No llego a entender. Eso más bien colabora al pánico de las personas y empresarios”, señaló.