Tras las inspecciones realizadas por Defensa Civil de la Municipalidad de Piura el último fin de semana en los 13 mercados del Complejo de Mercados de Piura, el alcalde Juan José Díaz Dios, anunció la clausura de todos los locales más peligrosos de este emporio comercial.





Clausuras

Juan José Díaz Dios precisó que durante las inspecciones de los 13 mercados, solo Plaza del Mar cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), por lo que los demás deberán levantar las observaciones en los próximos días. Incluido el local de la Plataforma Juan Velasco Alvarado, que presentó fallas de presión.

“Si hablamos de lo que correspondería y haciendo cumplir la ley a raja tabla, en este momento se debería cerrar todos los mercados, a excepción del mercado Plaza del Mar, porque todos están con temas pendientes, incluso la plataforma Juan Velasco Alvarado que, si bien funcionó, lo hizo sin la presión adecuada para este sistema contra incendio (...)”, señaló el burgomaestre.

A esto, la autoridad edil anunció que se tiene en lista un mercado que es una bomba de tiempo, el cual será clausurado en los próximos días. Posteriormente, se verificará nuevamente al resto de locales para ver si levantaron las observaciones, de lo contrario también serán clausurados.

“En el otro extremo necesitamos poner orden en los mercados más peligrosos, no pongo fecha ni tampoco el nombre, pero vamos a clausurar los más peligrosos de todos los que hemos encontrado. Al momento hay uno, realmente que es una bomba de tiempo, sino que además no hay un respaldo a su directiva, entonces no vemos una posibilidad de que mejoren y mienten de que corrigen. ¡Subsanen las observaciones que estamos advirtiendo!”, dijo Díaz Dios.