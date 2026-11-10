Tras las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el primer examen del Idepunp para el ingreso a la Universidad Nacional de Piura (UNP), se revelaron chats que delatarían la venta de vacantes a diversas especialidades por la suma de S/6,500.

De acuerdo a unos chats difundidos, una persona identificada con el seudónimo “Idep” ofrecería asegurar el ingreso de postulantes a distintas carreras profesionales de la UNP por montos de hasta S/ 6,500. Según estas conversaciones se realizaría un pago inicial de S/ 4,500 y el saldo se paga cuando el estudiante aparezca en la lista de ingresantes.

Entre las carreras presuntamente involucradas figurarían Medicina Humana, Ingeniería y Ciencias Administrativas, áreas de alta demanda entre los jóvenes piuranos.

Se conoció que el número telefónico que aparecería en todos los flyers institucionales sería el número de una trabajadora del área administrativa del Idepunp, quien ofrecería las mencionadas vacantes.

“Mañana señora porque eso es con tiempo, pero es seguro, yo tengo 10 años, ahí mire, hay gente que paga para diferente carrera...Claro porque es con tiempo se le da los exámenes… Y la vacante se ve desde ya... Me avisa señora así sea negativo o positivo igual me avisa”, se lee en una conversación de WhatsApp.

Todo esto se reveló, luego que en el examen del Idepunp del último domingo los postulantes afirmaron que han recibido menos puntaje del que esperaban obtener por sus respuestas.

“Prácticamente, nos han robado los puntos porque algunos chicos nos dicen que han estudiado y solo tienen mal una pregunta, pero tienen menos del puntaje que deberían haber tenido y eso es lo que estamos reclamando. No quieren darnos la cara y estamos desde las 7.30 de la mañana”, declaró una estudiante.

Junto a los padres de familia, los jóvenes expresaron su indignación porque han pagado cerca de mil soles por Idepunp para conseguir el ingreso a la UNP. Agregaron que ni siquiera los estudiantes de Medicina han logrado altos puntajes como siempre ocurre.

“Mi hija ha realizado su examen y ha verificado las respuestas y debería tener los 400 puntos. El puntaje que le han puesto deja muchas dudas de la credibilidad de los resultados. Vuelvan a revisar y si tienen que rectificarse, hacerlo”, indicó una indignada madre de familia.