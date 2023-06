Personal de la Subgerencia de Operaciones y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura notificó a la institución educativa “Cristi Mater”, por no contar con certificado de Defensa Civil y certificado de extintores, dándole un plazo inmediato para iniciar con los trámites.

La subgerente de Operaciones y Fiscalización, Karla Mezones Zapata, sostuvo que es muy lamentable que esta empresa educativa, ubicada en la calle Junín, ponga en riesgo la integridad de todo su alumnado, pues al no contar con el mencionado certificado no se sabe si las instalaciones cumplen con las especificaciones técnicas para este rubro.

“Es lamentable que un colegio no cuente con un certificado de defensa civil, si existe un desastre natural no se sabe si estas instalaciones estén preparadas para soportarlo”, expresó Mezones Zapata

En el lugar se pudo constatar que las instalaciones no se encontraban debidamente señalizadas, no contaban con extintores y el botiquín no era el reglamentario para este tipo de instalaciones.

“Se le ha notificado a la propietaria de este colegio, para que inicie con la tramitación de todos sus documentos, si hace caso omiso en la próxima supervisión se procederá a la clausura del local”, finalizó la funcionaria.

También se realizó la visita a la I.E Federico Villareal, ubicado en la calle Arequipa cuadra 12, certificando que si contaba con toda su documentación en regla.