El gerente de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Piura, Manuel Reyna Chávez, informó que la municipalidad de Castilla se niega a pagar los más de 15 millones de soles por el tratamiento de los residuos sólidos al hacer uso del relleno sanitario a carga. de la municipalidad de Piura.

Explicó que son más de 5 millones de soles que adeuda la comuna desde hace más de tres gestiones, donde, además, 7 millones ya han prescrito, por lo que la deuda hubiera sido más de S/ 20 millones. Asimismo, un millón está para embargo de cuentas y S/ 7 millones en proceso para ingresar a cobranza coactiva para que a su vez procedan al embargo.

“Castilla nos debe 15 millones de soles y esto que hemos hecho prescribir S/ 7 millones, en total nos iba a deber 22 millones solo porque Castilla dijo, no pago y no pago, y no es de ahora sino hace tres gestiones atrás, aun así, siguen utilizando el botadero municipal”, dijo el gerente.

En tanto, señaló que hace cinco meses se reunió con el alcalde Walther Guerrero donde se comprometió a pagar la deuda, pero desde entonces se han negado al pago.

“Cinco meses nos reunimos. Ellos asumieron que iban a cumplir un compromiso de pago y que nunca se realizó porque nunca más vinieron. Rompieron el día logo, no hay comunicación, le hemos notificado por escrito que su deuda asciende al total de 15 millones, pero nunca hubo una respuesta al SATP”, advirtió el funcionario.

De otro lado, el gerente del SATP informó que tienen como meta recaudar más de S/ 76 millones durante el 2024, y anunció facilidades de pagos de los impuestos prediales. “El 29 de febrero vence la primera cuota del impuesto predial, vehícular y arbitrios. Y también vence el beneficio del descuento del 20% en el monto de los arbitrajes si es que el contribuyente paga el impuesto predial de todo el año 2024″, indicó Antonio Arca.