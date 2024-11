Los familiares y amigos de la joven estudiante de Medicina Humana, Nallibeth Naomi Santín Vinces (19 años), quien fue hallada muerta en un cuarto que alquilaba en la urbanización Los Jazmines, en Piura, marcharon en Tumbes para exigir justicia.

Tras los resultados de la necropsia que señala que la muerte de la joven universitaria fue por asfixia por ahorcamiento, sus familiares piden que se investigue, ya que no creen que la joven halla atentado contra su vida.

“Pedimos que se le haga justicia. Se investigue y se revelen los datos. Hay una necropsia que certifica que ha sido una niña maltratada por mano ajena y como familiares pedimos se revele todo sobre el caso de Naomi y descanse en paz”, dijo Carol Zárate.

Por su parte, su madre Marianella Vinces sostuvo que su hija era una joven muy alegre, educada, y muy estudiosa.

“Con mi pobreza, trabajaba para poderle darle. Me apoyaban. Pido justicia. A mi niña parece que la han maltratado. Que no sea otra más. Pido que me den una respuesta”, dijo.

Durante la marcha no descartaban que el responsable de su muerte sea su pareja, puesto que han presentado mensajes de WhatsApp donde la víctima habría contado a una de sus amigas sobre el maltrato que recibía, sin embargo, piden que se investigue bien.