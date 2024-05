La insalubridad está al tope. Arroz con gusanos, avena con hongos y excremento de roedores en los depósitos donde se almacena el cereal es una parte de lo que encontró la Contraloría en los almacenes de la Municipalidad Distrital de Castilla.

El Informe de Visita de Control N° 005-2024-OCI/MDC-2407-SVC del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Castilla detectó que la situación de este local pone en riesgo la conservación y custodia de los alimentos. Eso podría afectar la atención inmediata de la población damnificada.

La visita se realizó el pasado 8 de abril de 2024 en el local ubicado en la Av. Independencia de la Urb. El Bosque, donde la comisión evidenció que cuentan con un local de material noble y dividido en tres ambientes, los mismos que son utilizados para almacenar estos bienes.

Es así como se corroboró que los ambientes cuentan con puerta de metal y techo de calaminón, piso de cemento pulido, pero de espacio reducido, que no permite el tránsito del personal de manera libre y adecuada, sumado a la falta de ventilación, salubridad, señalización, croquis, extintores en cada ambiente, limpieza y orden del mismo.

En los exteriores de los ambientes han acondicionado espacios para almacenar camas armables, motobombas, maquinaria pesada y productos altamente peligrosos como combustible (diesel y gasohol).

En la visita de los auditores también se constató la presencia de sacos de arroz y avena. En el arroz se encontraron gusanos y en la avena hongos (tela de araña), precisa el documento. También señala que encontraron excremento de roedores dentro de los depósitos donde almacenan la avena.

El personal de Contraloría encontró contenedores de plástico con combustible afuera de los ambientes donde se tiene almacenado alimentos de primera necesidad. Cabe indicar que el almacén debe contar con una adecuada ventilación natural o artificial para asegurar la circulación de aire en estos ambientes.

También se detectó inadecuadas condiciones de los almacenes para proteger los bienes, ya que las motobombas, maquinaria pesada y contenedores de plástico con combustible no cuentan con techo, lo que pone en riesgo estos productos al encontrarse a la intemperie.

La Contraloría advirtió que no se han establecido ni implementado procedimientos para una correcta administración y custodia de los productos. El encargado del almacén Jhonatan Cortés, señaló que no aplican ningún procedimiento, es decir no cuentan con tarjeta de control del almacén, por lo que no se ha llevado un adecuado control del registro de stock.

Finalmente, el local no reúne las condiciones mínimas de seguridad para almacenar los insumos altamente peligrosos y pone en riesgo a las personas, bienes e infraestructura ante un incendio.

Según la municipalidad de Castilla, los alimentos de primera necesidad ya se encuentran sobre parihuelas de PVC y ordenadas. También se ha realizado la instalación de mallas en las ventanas para evitar la contaminación. Realizaron la desinfección, fumigación de los ambientes y están instalando el techo.