El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, anunció que la empresa portuguesa Mota hará la evaluación de la descolmatación de la represa de Poechos. Sin embargo, dicha empresa estaría involucrada en serias irregularidades en obras de México y Colombia.

“Ellos harán la evaluación de la descolmatación (para Poechos), que es lo más polémico. Ellos nos darán su opinión técnica en dos a tres semanas”, explicó Manero a diario Gestión.

El ministro añadió que la empresa Mota puede plantear posteriormente una iniciativa privada para Poechos, o también puede ser cofinanciada e incluso podría ser un acuerdo Gobierno a Gobierno, que permitiría firmar el contrato el próximo año.

Dicho anuncio fue criticado por el exparlamentario Jhony Peralta Cruz, quien advirtió que Mota es una empresa portuguesa con participación de la empresa China Comunications Construction Company (CCCC) y que tienen serias denuncias en la construcción del “Tren Maya” en México y en el Metro de Bogotá y se le acusa, además, de dejar abandonados 200 colegios en Colombia destinados para la Jornada Única, entre ellos el colegio La Presentación.

“Esta empresa Mota está asociada con una empresa Engil y una china. La empresa ha tenido problemas en el tren Maya de México y también en Colombia, se le acusa de abandonar 200 colegios. Es una empresa que básicamente ejecuta proyectos no vinculados a irrigación, no es especializada en esos temas y tiene serios cuestionamiento. Me han indicado que ha estado como subcontratista en la refinería de Talara”, indicó Peralta.

A su turno, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, afirmó que si la empresa Mota tiene serios cuestionamientos en obras a nivel internacional, no debería ni postular para la descolmatación del reservorio Poechos.

“Eso perjudicará a la ciudadanía. Si hubiesen mejores postores, ni siquiera se le debe dejar participar”, afirmó Madrid.

Subrayó que si la empresa Mota es la única interesada en descolmatar Poechos, se tendría que armar bien los términos de referencia para no tener problemas.

“Si la empresa descolmatase 200 millones de metros cúbicos de sedimentos, se le paga después de realizar el trabajo, para no tener problemas”, enfatizó.

Finalmente, el ex presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Emilio Ruesta, indicó que la empresa que realice esta importante obra, tiene que ser la más idónea y con experiencia comprobada.

“Una obra de gran magnitud como es Poechos y sabiendo que Piura vive de Poechos, necesitamos una empresa responsable, con mucha trayectoria en este tipo de obras, si no lo hacen lo más rápido vamos a morir, son vidas humanas, son miles de plantaciones y agricultores. Pedimos que sea una empresa idónea y no cuestionada”, finalizó.