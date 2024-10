Un hombre denunció ante la Policía que fue golpeado por un grupo de delincuentes con la finalidad de robarle la suma de 15 mil soles que llevaba en su camioneta cuando se trasladaba por la carretera Sullana a Piura, en Sullana.

El hecho sucedió la madrugada de ayer, en momento que el agraviado de aproximadamente 40 años de edad, se trasladaba junto a otra persona por la transitada carretera y al llegar casi al ingreso de Sullana, fue interceptado por unos sujetos armados que lo golpearon en la cabeza, según señaló.

“Íbamos en mi vehículo (camioneta) y los delincuentes me han apuntado con el arma de fuego y me han golpeado. También me amenazaron de muerte y se llevaron todo mi dinero”, contó el agraviado.

Asimismo, indicó que fueron 15 mil soles que le sustrajeron, además, de un equipo de celular que le llevan los delincuentes. Además, los hampones le causaron daños en el interior de su vehículo y que habría sido para buscar si llevaba más dinero, según detalló el agraviado.

Ante esto, interpuso la denuncia en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana, donde los agentes recabaron su testimonio tras el asalto y robo del cual fue víctima.

Asimismo, el agraviado presenta, según mostró, una herida en el cuero cabelludo, donde los delincuentes lo habían golpeado para poder cometer el robo la madrugada de ayer en la provincia de Sullana.

INSEGURIDAD Emprendedor denunció atraco.