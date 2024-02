La Contraloría General de la República detectó que el Gobierno Regional de Piura recepcionó las obras de mejoramiento de infraestructuras de 5 colegios en la provincia de Morropón, a pesar que la contratista no subsanó diversas observaciones, como fisuras y otras deficiencias en trabajos que ascienden a más de 4 millones de soles.

Según el informe 012-2024-OCI/5349-SCC, se trata de la obra “Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del programa de educación logros de aprendizajes en EBR de las instituciones educativas priorizadas e identificadas Nº 921,922,923, 924 y 925 de los centros poblados de Cruz Blanca, Nuevo Porvenir, San José Del Chorro, Tierras Duras Bajo y Yecala del distrito de La Matanza en Morropón”.

Tras la revisión efectuada del control concurrente ejecutado entre el 17 al 23 de enero de 2024, verificaron que aprobaron la liquidación de la obra con persistencia de observaciones, situación que pone en riesgo el objeto contractual, la calidad y vida útil de la obra en perjuicio de la entidad y de los beneficiarios.

Ello, en cuanto a la revisión de la documentación alcanzada por la entidad regional, donde la Contraloría verificó que la obra ha sido recepcionada y liquidada a pesar que el contratista no cumplió con subsanar las observaciones del acta de pliego de observaciones.

La comisión de control informó que efectuó un recorrido y corroboraron que en las 5 instituciones educativas no realizaron la absolución de observaciones al 100%, además del mal estado en los acabados.

Según la Contraloría, en la I.E.925 “Niño Jesús” de Nuevo Porvenir, la contratista no subsanó las observaciones informadas por el comité de recepción, como es el mal estado de las juntas asfálticas y no mejoraron el acabado de aristas en los sardineles peraltados. Además, no quitaron las manchas de pintura y falta colocar tapa ciega en la caja de paso eléctrica.

Mientras que en la I.E. 921 “Niño Manuelito” de San José del Chorro, el piso de concreto debajo de la escalera sigue en mal estado y encontraron fisuras en la vereda con unión a la rampa. Asimismo, hay un mal acabado en el piso adoquinado del patio techado, sobretodo en bordes y encontraron fisuras en el muro de ingreso a la dirección del segundo piso.

En tanto, en el colegio 922 “Corazón de Jesús” del centro poblado Tierras Duras Bajo, la comisión de control encontró fisuras en una columna del cerco perimétrico. Asimismo, en la institución educativa 924 “Semillitas de Cruz Blanca” de Cruz Blanca, el contratista no ha quitado las manchas en las veredas de circulación externa y encontraron un mal acabado en el piso adoquinado del patio techado sobre todo en bordes.

Además, en la I.E. 923 “Señor de la Misericordia” de Yecala el comité de recepción indicó al contratista que debía corregir aristas en sardinel peraltado; sin embargo, no fue considerada en el acta de pliego de observaciones.