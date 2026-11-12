En cumplimiento de lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón realizó la audiencia pública de conteo de votos correspondiente al distrito de San Juan de Bigote.

En audiencia pública, los integrantes del Jurado Electoral Especial (JEE) verificaron una por una las cajas que contenían el material electoral rescatado de las pasadas elecciones regionales y municipales que se desarrollaron el 4 de octubre.

Durante la diligencia se corroboró que no existían las condiciones materiales y jurídicas para que este pueda cumplir con la finalidad del conteo de votos, que implica el estado del lacrado, cadena de custodia, sellos de seguridad, entre otros.

Con esta decisión, el JEE declararía la nulidad de las elecciones y por ende el candidato de Podemos Perú, Guillermo La Torre, pasaría a la segunda vuelta junto a Reynaldo Hilbck Guzmán.

El especialista en Temas Electorales, Juan Carlos Álamo, explicó que se convocó a la audiencia pública de recuento de votos, verificándose antes si se cumplió con la cadena de custodia y el estado del lacrado. “La resolución te lo dice expresamente. Habiéndose realizado la audiencia y previamente visto que el lacrado no está bien hecho y la cadena de custodia rota, se ha firmado el acta y lo que corresponde ahora es que el JEE de Morropón va a emitir la resolución respectiva dando cumplimiento al JNE y disponer la nulidad”, dijo Álamo.

A través de su cuenta de Facebook, el candidato de Somos Perú, Santiago Paz López, criticó el trato recibido por parte del personal del JEE de Morropón y cuestionó la negativa de este organismo a realizar, por segunda vez, el recuento de votos de las mesas observadas. Exigió la intervención del Ministerio Público, tal como señala que lo dispuso el JNE.