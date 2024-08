La empresaria de 24 años Adriana Ojeda Gutiérrez ejecutó un sinnúmero de servicios en la Universidad Nacional de Piura (UNP) . Solo en la Facultad de Derecho habría realizado más de 20 servicios, la mayoría en la gestión del exrector Omar Vences Martínez. El testigo protegido de la Fiscalía reveló que la joven brindó servicios no solo con su empresa sino con otras.

El testigo protegido aseguró que tras difundirse el reportaje de Cuardo Poder en el que aparece el rector Santos Montaño recibiendo 10 000 soles de presunta coima del padre de esta empresaria, inició su propia investigación.

“(...) Pregunté entre mis conocidos y pude tomar conocimiento que el video habría sido grabado por Gabriel Avelino Ojeda Gutiérrez (padre de la empresaria), pero quien cobraría por los servicios era su hija Adriana Alexa Ojeda Gutiérrez, a su nombre y a nombre de empresas. En la Facultad de Derecho habría realizado más de 20 servicios. Luego de la grabación (entregando presunta coima), comienza a adquirir más servicios y él habría firmado una declaración jurada en la que declara que el dinero entregado a Santos Montaño era producto de un préstamo (...)”, se lee en la declaración que realizó el testigo protegido ante el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Wilson Aliaga.

Según las órdenes de servicios y comprobantes de pagos, durante la gestión de Omar Vences Martínez, la joven realizó once servicios a la Universidad Nacional de Piura con su empresa.

“Lo que he podido averiguar es que al señor le debían varios servicios y lo estaban condicionando de pagar los servicios a que entregue un porcentaje a las autoridades. Tengo conocimiento que los servicios realizados eran mantenimiento de techos en la Facultad de Ingeniería Industrial y algunos servicios en la Facultad de Derecho”, agrega el testigo protegido a la Fiscalía.

También reveló que existirían otros supuestos actos de corrupción relacionados con el rector y las autoridades de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Asimismo, dijo que el video donde aparece Santos Montaño recibiendo 10 mil soles, llegó a la puerta de su casa entre el 2 y 3 de junio del presente año.

“Fue encontrado por mi señor padre quien me lo entregó. Quiero precisar que dicho video me llegó un día después de que se suscitara una agresión en mi contra por parte de un abogado, quien se desempeña como asesor del rector, quien me amenazó con agredirme físicamente porque supuestamente yo estaba en contra de su persona y de la gestión del rector”, agregó el testigo protegido.

De otro lado, el día de ayer, el abogado defensor de Santos Montaño presentó ante el Poder Judicial su apelación al arresto domiciliario que se le dictó a su defendido. Aún la Sala de Apelaciones no ha fijado la fecha ni la hora de la audiencia.