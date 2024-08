Los integrantes del Frente de Defensa para la Gestión y Seguimiento del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), dirigieron un memorial y carta abierta exigiendo al Ejecutivo y Legislativo que los atiendan en audiencia pública presencial para sustentar y exigir que en el presupuesto general de la república del año fiscal 2025 se incluyan los 377 millones de soles necesarios para el reinicio de obras en el primer componente de este megaproyecto.

Sergio Juárez Calle, líder de la Central de Rondas Campesinas de Chulucanas y presidente del mencionado frente de defensa, informó que esta decisión se tomó tras reunirse en la ciudad de Chulucanas en donde acordaron además viajar en los próximos días a la ciudad de Lima, en una comisión liderada también por el alcalde provincial de Chulucanas, Richard Baca Palacios, y todos los integrantes del frente exigiendo lo que consideran “un derecho del pueblo piurano” de ser atendidos con el Proyecto Alto Piura cuyo expediente fue aprobado desde julio de 2023 y cuenta opinión favorable del ministerio de Agricultura desde agosto de 2023.

“Exigimos que la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; el primer ministro y el ministro de Economía y Finanzas, nos atienda para no generar una convulsión o conflicto social, ya que nuestra población está marchando desde el 15 de noviembre del año pasado y pese a los ofrecimiento y promesas del Gobierno el Alto Piura no es atendido. Por el contrario, expresamos públicamente nuestro descontento porque en el mensaje del pasado 28 de julio, la presidenta dio una información que no se ajusta a la verdad, y como consecuencia nuestro emblemático proyecto sigue postergado”, declaró Juárez Calle.

El alcalde provincial de Morropón – Chulucanas, Richard Baca, subrayó que es importante recordarle al Gobierno que el Peihap está considerado en el ‘Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2024 – 2027′ como un proyecto principal de irrigación en el país y concebido como ‘Obra Pública’ y por ello es imperante que se le incluyan los 377 millones que acreditarían su reinicio en el primer componente y pueda hacerse realidad.

Baca Palacios destacó que las proyecciones técnicas y económicas del Peihap dinamizarían el desarrollo económico de la región ampliando en 19 mil hectáreas la frontera agrícola; mejorando 31 mil hectáreas de cultivos, generando 300 megawatts de energía eléctrica y acreditando al menos 100 puestos de trabajo directo. “Si el Peihap se inicia el próximo año, 2025, al décimo año el PBI agrícola e hidroenergético del proyecto llegaría a 465 millones de dólares, lo que significa el 0.17 % del PBI nacional y el 3.6 % del PBI regional de dicho año. Está claro que será un polo de desarrollo agroindustrial de importancia nacional”, declaró el alcalde chulucanense.

Por su parte, los demás integrantes del frente de defensa como Leonarda Palacios, Arnulfo Adrianzén, Pedro Palacios, Orlando Silva, entre otros, añadieron que de no ser atendidos “exigiremos con firmeza la inclusión de este megaproyecto regional desde las calles”.