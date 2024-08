Extorsionadores llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle Ciro Alegría, en el A.H El Obrero, provincia de Sullana, donde dejaron una nota amenazando a una persona y le piden 10,000 soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

La Policía informó que los extorsionadores dejaron la nota con las amenazas en la puerta de la vivienda e hicieron disparos, para luego huir con rumbo desconocido. Los vecinos también se alertaron con este atentado.

Además, días anteriores enviaron mensajes de extorsión a esta persona, donde la amenazan.

“Si no pagas los 10 mil soles te vas a lamentar porque te vamos a hacer un atentado. Tienes hasta mañana para que me soluciones el problema de la mejor manera. Tenlo por seguro que te vas a ir en un ataúd por no haber solucionado nada”, dice parte del mensaje.