Los familiares de la estudiante, Sofia Sullón Troncos, desaparecida hace más de un mes, llegaron hasta la Región Policial de Piura para solicitar apoyo y continuar con su búsqueda.

“Es duro para mi, mi hija tiene solo 14 años y ya lleva un mes y un día de su desaparición. Seguimos buscándola a mi hija, estamos luchando. La policía dice que ha sido una red de personas que se metieron en la computadora de mi hija, no sabemos más, están que le pisan los talones...ojalá no sea demasiado tarde”, dijo acongojada, Josefa Troncos, madre de la estudiante desaparecida.

VER MÁS: Gobernador regional denuncia un millonario robo de equipos médicos en cuatro hospitales de Piura

La menor, estudiante del colegio San José de Tarbes, salió de su casa, en La Legua, el 29 de agosto para ir a una tienda y nunca regresó. La Policía ha revisado su computadora, pero no hay rastros de ella.

“Ya no sé qué hacer, ojalá no sea demasiado tarde. Solicito que me ayuden a continuar con su búsqueda”, expresó su madre. Si tiene información sobre el paradero de la menor puede llamar al 968 042 961.