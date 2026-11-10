Luego de las investigaciones fiscales y policiales, se determinó que el topógrafo, Luis Dagoberto Rivera Arévalo, no sería el responsable de las quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60% en el cuerpo de Mariela del Carmen Céspedes Nizama, las cuales le causaron posteriormente su muerte. El hecho ocurrió el pasado domingo en el distrito de Colán, provincia de Paita.

Libre. Fuentes de Correo informaron que tras las diversas diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita y la policía, se dejó en libertad a Rivera Arévalo, pues se concluyó que la madre de familia se habría autolesionado y ocasionado las quemaduras.

Se conoció que tras la visualización de imágenes de las cámaras de seguridad de un grifo cercano al lugar de los hechos, en la que participó la madre de la occisa, se observó a la mujer acompañada de un menor de edad adquiriendo combustible en una botella de yogurt.

La mamá de Céspedes Nizama habría reconocido que la persona que aparecía comprando combustible era su hija acompañada de su nieto de 7 años.

Asimismo, la declaración del hijo menor de la occisa, coincidiría con las imágenes de las cámaras de seguridad, pues habría indicado que acompañó a su madre a comprar combustible.

En manos de las autoridades, también se encuentran las conversaciones de WhatsApp de un contacto identificado como Christofer, a quien la occisa habría manifestado encontrarse deprimida, cansada de los problemas de la vida y le habría revelado que quería matarse prendiéndose fuego. E inclusive, ésta persona, le habría solicitado que desista de esa decisión, recordándole a su hijo y a su familia.

También, la fiscalía y policía, habría identificado una transferencia de S/ 10,50 mediante Yape, efectuada por Christofer a favor de la víctima, la cual guardaría relación con la compra del combustible.

Se reveló que en el lugar de los hechos, las autoridades encontraron una botella de yogur con características semejantes al recipiente observado en las grabaciones del grifo y una caja de fósforos.

Todo lo encontrado serán sometidos a diversos exámenes criminalísticos correspondientes para determinar su vinculación material con el hecho investigado y se continuarán con otras diligencias para esclarecer la muerte de Mariela Céspedes.