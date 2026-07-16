La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura, durante los años que investigó a la presunta organización criminal “Los Ilegales de la Mina de Sal Azul”, reunió 355 elementos de convicción, identificó 87 eventos en el que estarían inmersos los 55 presuntos integrantes y que habrían incurrido en los supuestos delitos de organización criminal, usurpación agravada, minería ilegal (tráfico ilícito de minerales), hurto agravado, receptación y lavado de activos.

De acuerdo con la carpeta fiscal N.° 38-2022 y de las diligencias preliminares consistentes en informes policiales, actas de videovigilancia, patrullaje virtual, análisis criminal, declaraciones testimoniales, actas de intervención policial, documentación registral, reportes de Sunat, información de la Sunarp, OEFA y Covisol, se reunió 355 elementos de convicción en la que estarían involucrados 55 personas en la supuesta organización “Los ilegales de la Mina de Sal Azul”.

Esta organización estaría dedicada a los presuntos delitos de organización criminal, usurpación agravada, minería ilegal, receptación, tráfico ilícito de minerales y lavado de activos, en agravio del Estado y de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.

De acuerdo con los 355 elementos de convicción recabados, se ha determinado que, luego del proceso electoral comunal en diciembre del 2020, en el cual resultó elegida la “Lista Roja”, un grupo de personas encabezadas presuntamente por Henry Zavaleta Amaya promovió acciones para desconocer los resultados electorales e instaurar la “Lista Azul”, utilizando mecanismos irregulares para constituir una supuesta “Junta Transitoria” carente de sustento estatutario y legal.

Se les atribuye a los investigados haber ejecutado actos orientados a tomar el control ilegal de la Mina de Sal Bayóvar, ubicada en terrenos de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, mediante actos de violencia, amenazas, intimidación y control territorial armado.

Según la investigación, especialmente actas de videovigilancia, informes policiales y declaraciones testimoniales, el 2 de marzo de 2021, 120 personas lideradas presuntamente por Miguel Henry Zavaleta Amaya y Jacinto Ariel Zapata Fiestas ingresaron violentamente a las instalaciones de la Fundación Comunal y de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, con armas de fuego, armas blancas, palos y piedras, ocasionando daños materiales, amenazas y perturbación de la posesión legítima de los terrenos comunales y de la mina de sal.

El 27 de marzo de 2021, los integrantes de la “Lista Azul” habrían consolidado la toma y control de la Mina de Sal Bayóvar, asumiendo el dominio material del campamento minero y de las actividades extractivas desarrolladas en el lugar.

Según la investigación, Miguel Henry Zavaleta Amaya sería el cabecilla de la organización criminal, encargado de dirigir la toma de la mina, coordinar actos violentos, administrar las actividades extractivas y controlar el aprovechamiento económico derivado de la explotación ilícita de roca de sal.