El jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farias Zapata, criticó al Ministerio Público de Piura, pues dijo que no tienen el apoyo de esta institución para realizar intervenciones en algunos establecimientos.

El general PNP Manuel Farias explicó que ante la falta de un fiscal en las intervenciones limita todo el trabajo que realizan los efectivos policiales, sobre todo, en las intervenciones de locales como es el caso del centro juvenil de rehabilitación Miguel Grau - ex Maranguita, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde un fiscal se negó a participar en dicho operativo.

“Hemos querido intervenir Maranguita y no nos han dado el apoyo porque la Fiscalía de Familia no quiso participar. Nos negó la participación, aun así, hemos hecho una queja al fiscal superior porque acá estamos trabajando, dando bienestar, tendrá sus motivos, pero ya tendrá que descargarlos, por eso no se hizo el operativo en Maranguita”, indicó el general.

Para ello, hizo un llamado a las autoridades de justicia y solicitó trabajar de la mano para hacer frente en esta lucha contra la inseguridad ciudadana que aqueja a los miles de piuranos.

“Pedimos apoyo de las autoridades de Justicia. Queremos trabajar unidos. No queremos nosotros enfrentarnos, pero acá tenemos que trabajar en un solo objetivo por el bien común y la sociedad”, insistió el titular de la Región Policial de Piura.

En ese sentido, dijo que esta situación limita el trabajo de los agentes, “por supuesto (limitación), algunos, no todos. El Ministerio Público es una institución que está garantizando y tiene toda la carga de pruebas, pero queremos que también se identifiquen con nosotros y por eso estamos trabajando”, señaló.

Cabe indicar que el operativo en el centro de rehabilitación sí se realizó, pero con limitaciones por la ausencia de un fiscal de turno.