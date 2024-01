El jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, informó que dispuso el cambio total de los efectivos policiales de la comisaría de Pacaipampa, en Ayabaca, luego que los ronderos los latiguearon tras ser acusados de presuntamente pedir una coima a un comerciante.

El oficial señaló que, tras tener conocimiento de este hecho, que sucedió en el caserío de Lagunas de San Pablo, dispuso tomar medidas inmediatas sobre los policías de dicha dependencia policial.

“(...) Las rondas campesinas intervinieron a unos sinverguenzas que estaban coimeando. A toditos los he cepillado. A toditos los he cambiado, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Sin abusos, pero sí tenemos que trabajar. Si a mí me asignan a una jurisdicción, a un pueblo o a un distrito, es para trabajar, no para servirme de la gente”, indicó el oficial en su llegada a la Municipalidad Provincial de Sullana.

Farías también se refirió a las extorsiones, cuyo índice se ha ido incrementando en los últimos meses en la localidad de Sullanay donde, incluso, los delincuentes han detonado diversos explosivos.

“Hemos conversado con el presidente de la Corte Superior de Justicia (de Sullana), en cuanto a las extorsiones y ya tenemos un plan para revertir este tema. Pero queremos también la ayuda de los operadores de justicia como el Poder Judicial y Ministerio Público. También, la comunidad organizada que es muy importante y estamos trabajando en ello...”, dijo Farías.

Asimismo, señaló que han asignado a un coronel a un grupo especial policial de Crimen Organizado en Sullana que coordinará con dicho oficial. “Ellos son una unidad especializada y dependen de la ciudad de Lima, administrativamente, pero operativamente dependen de mí”, indicó el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, que hace pocos días asumió el mando en esta jurisdicción.