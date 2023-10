En menos de 3 minutos, dos hampones incursionaron en un local de una inmobiliaria y tras palanquear la puerta, se llevaron equipos de cómputo, valorizado en casi S/10,000 en pleno cercado de la ciudad de Sullana, en la región Piura. Ocurrió a la 1:32 de la madrugada de ayer, cuando, según las imágenes de las cámaras de vigilancia, fueron 2 delincuentes que llegaron al local de la calle Grau 891, cerca de la transversal Lima.

Ahí, palanquearon y alzaron un lado de la puerta enrrollable que no tenía candado y se metieron a la inmobiliaria que hace menos de un mes había abierto sus puertas para atender al público. Ya dentro, alzaron con dos modernas laptops marca HP, una impresora y otras cosas más.

Con dichos equipos en su poder, subieron a a una mototaxi color amarillo con amarillo con ojo que llegó y los recogió en el frontis del local y cruzaron por la transversal Lima, fugando sin rumbo.

“Cuando abrimos el local (ayer por la mañana), nos percatamos que habían palanqueado la puerta y al ingresar, vimos que no estaban los equipos (laptops e impresora)” contó una de las trabajadoras de la inmobiliaria que indicó que su compañera acudió a la comisaría a interponer la denuncia sobre este nuevo robo en esta ciudad.

En tanto, la dueña de un inmueble indicó que hace menos de 3 meses, una barbería ubicada a pocos metros de una inmobiliaria, también sufrió el robo de sus máquinas de cortar cabello y otros equipos por casi 6 mil soles.

Tras estos hechos, los vecinos de la calle Grau indicaron que se sienten inseguros por las malas estrategias de la Policía y porque agentes de Serenazgo no hacen bien su trabajo. “¿Cómo es posible que sigan cometiéndose los robos en pleno cercado? Vemos que la Municipalidad no hace trabajar a de Serenazgo. Ni tampoco lo hace la Policía. Los robos no solo se cometen en los locales (tiendas), sino también en las casas” se quejó un vecino.